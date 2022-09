Piove e il centro finisce sott’acqua 

Scantinati e case allagate, strade che in pochi minuti sono diventate fiumi. Momenti di paura paura mentre tanti cittadini riempivano i secchi d’acqua per liberare gli ingressi delle abitazioni. Nel Terralbese torna l’incubo maltempo. Ieri pomeriggio una pioggia più forte del solito ha mandato in tilt Terralba, Uras, Mogoro e Arborea. E il pensiero è andato subito a quel 18 novembre 2013, quando il ciclone Cleopatra mise in ginocchio l’intera Isola.

Bomba d’acqua

Il centro storico di Terralba è stato invaso dall’acqua. Pochi minuti e sono stati registrati grossi disagi in viale Sardegna e nelle vie Mogoro, Roma, Camillo Benso e Sulis. Ma anche nelle vie Funtanedda e Tola e in corso Italia. In queste strade circa 40 centimetri di acqua hanno creato non pochi problemi anche alla circolazione stradale. Il primo cittadino Sandro Pili, ieri ha subito effettuato un sopralluogo nelle zone interessate dall’allagamento insieme ai vigili del fuoco. «I pozzetti erano puliti, questo è giusto dirlo – ha precisato – Purtroppo però a causa della bomba d’acqua improvvisa le fogne sono andate in sofferenza. In diverse zone poi è mancata la corrente elettrica e quindi le pompe non hanno funzionato. Ecco perché molti scantinati si sono allagati».

Mancato allarme

«Non ci aspettavamo questa pioggia - va avanti il sindaco - Non abbiamo ricevuto nessun bollettino di avviso». Anche la capo capogruppo dell’opposizione Maria Cristina Manca ha commentato sui social: «La gente ha paura, la prima pioggia è uno sfacelo. Andiamo in Consiglio e chiediamo interventi urgenti per dare sicurezza legittima ai cittadini terralbesi. Vogliamo soluzioni a breve e a lungo termine». Negli anni scorsi l’amministrazione comunale ha realizzato interventi mirati come le reti di raccolta solo per le acque piovane.