Piove ancora dentro la palestra 

Nuove infiltrazioni d’acqua nella palestra di Viale Kennedy. Una situazione sconcertante visto che, appena otto mesi fa, sono terminati i lavori, costati 191 mila euro, che avrebbero dovuto risolvere questo problema. E ora, alle prime piogge, l’acqua torna a bagnare i pavimenti della struttura. «Non è possibile, siamo sempre punto e a capo dopo un anno di sacrifici», sbotta il presidente della polisportiva Primavera Andrea Lisci che continua con uno sfogo pubblicato anche sui social:«Per un anno siamo stati costretti a non fare nessuna attività e a non partecipare ai campionati. Abbiamo perso soldi, attrezzatura, atleti. A distanza di appena qualche mese dalla riconsegna dei locali, bastano soltanto due gocce di pioggia e siamo nuovamente alle prese con i problemi di prima». Lisci racconta di avere segnalato il problema agli amministratori. «Abbiamo inviato una lettera il 18 novembre e segnalato il problema ma nessuno ci ha mai risposto. A novembre si sarebbe potuto intervenire in maniera veloce perché le infiltrazioni c'erano, come da prove fotografiche, ma non quanto oggi».

L’intervento

Erano iniziati nell'ottobre del 2020 i lavori di impermeabilizzazione del tetto che avrebbero dovuto garantire l'utilizzo in sicurezza della palestra ma alla consegna delle chiavi, ad agosto 2021, l'amara scoperta: lavori non del tutto terminati, attrezzatura in giro per l'edificio e resti di materiale sui pavimenti. Risolti questi problemi, dopo nemmeno un mese, però, le prime piogge avevano provocato alcune infiltrazioni. Giovedì la situazione è degenerata, l'acqua ha iniziato a scorrere lungo le pareti e a infiltrarsi in più punti.

L’amministrazione

Il sindaco Andrea Floris e l’assessore Raffaele Pes cadono dalle nuvole. «Scrivere qualcosa sui social non vuol dire avvisarci». E Pes aggiunge: «Nessuno mi ha telefonato o contattato. Comunque, ho chiesto in autunno al presidente Lisci di verificare lo stato delle infiltrazioni quando piove per capire cosa succede, se entra acqua quando c’è vento, se le guarnizioni o il telaio tengono. È necessario capire quale è il problema: serve filmare e inviare il materiale all’impresa che ha fatto i lavori».