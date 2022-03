Pioggia di soldi sulle strade della Provincia 

Oltre sette milioni di euro per sei interventi urgenti sulla viabilità del Medio Campidano, per la maggior parte strade provinciali e comunali che collegano le zone votate al turismo, costiero, termale, ambientale e culturale. La notizia arriva dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) che ha finanziato le opere. Soddisfati i sindaci: «Non sono le solite promesse, questa volta le infrastrutture sono immediatamente cantierabili. A breve vedranno la luce».

Il turismo

Dopo un’attesa di quasi 15 anni, promesse tante e risultati zero, si parte. Tre strade potranno finalmente dire addio a buche, dislivelli, allagamenti, buio, segnaletica invisibile, incroci a rischio. C’è la Provinciale Arbus - Gonnosfandiga per la quale, dopo il primo lotto di lavori per 800 mila euro appena concluso, è pronto un milione e mezzo di euro per la rete viaria che porta al mare della Costa Verde, partendo dall’incrocio fra la Statale 197 e la Provinciale per Gonnosfanadiga. Un milione e 200 mila euro per il tragitto che collega Sardara a Pabillonis , passando per le terne di Santa Mariaquas. Interventi per 550 mila euro sul cammino da Tuili all’altopiano della Giara.

Strade sicure

La quota più corposa del finanziamento di due milioni di euro va alla messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità provinciale che investe tre Comuni, Serrenti , Samassi e Serramanna . E poi un milione e 168 mila euro per la strada comunale “Su Accu” di Gesturi . Completano l’elenco gli 860 mila euro per la manutenzione dell’incrocio sulla Provinciale Setzu - Tuili . E se anche i cinque milioni di euro, dallo scorso anno nelle casse della Provincia, non restano chiusi nel cassetto, per i 321 chilometri del Campidano in 45 strade il 2022 sarà l’anno della rinascita. «Dopo la pausa della pandemia - dice il commissario Mario Mossa - occorre aprire i cantieri. Adesso la priorità è il ponte sulla Gonnosfanadiga- Guspini . I soldi vanno recuperati in fretta. Stiamo pensando a una variazione fra le somme disponibili. Tramite la mobilità è aumentato il personale negli uffici. Il primo passo per accelerare i tempi».