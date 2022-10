Pioggia di incentivi per “Restare al Sud” 

Sarà il quartiere Sant’Elia di Cagliari a ospitare la tappa conclusiva del roadshow di Invitalia “La tua strada è il tuo quartiere”, un’iniziativa che vuole portare gli incentivi del progetto Resto al Sud nelle aree cittadine più difficili, fuori dai circuiti tradizionali. L’appuntamento è per giovedì dalle 14.30 al Lazzaretto. L’incontro è aperto ai cittadini a tutti gli attori del territorio che vogliono confrontarsi per attivare percorsi di autoimprenditorialità, anche per le categorie più svantaggiate, per iniziare processi di rigenerazione urbana.

L’evento

Gli esperti di Invitalia, insieme a banche finanziatrici, istituzioni locali e fondazioni di comunità, saranno presenti per illustrare ai giovani e ai cittadini le opportunità del programma Resto al Sud per l’avvio di attività imprenditoriali da parte di chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. La misura copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.

«Oltre alla promozione del programma, che occuperà la prima fase della giornata, si vuole raggiungere anche un secondo obiettivo», spiegano gli organizzatori. «Ci sarà un momento di confronto sulla creazione delle condizioni minime per operare un progetto di sviluppo locale: si darà vita a una sorta di laboratorio progettante a cui parteciperanno i cittadini, la rete territoriale, quella di sostegno e le istituzioni».

Da una parte dunque il quartiere diventa un laboratorio a cielo aperto e dall’altra il centro polivalente si trasforma in incubatore di impresa in cui attivare processi di sviluppo e cittadinanza attiva.