Pinna: «Noi primi? Il miracolo Ferrini è la salvezza»  

«Sì. Trovo giusto interrompere in questo momento il campionato perché non ci sono le condizioni di sicurezza per scendere in campo. Parliamo di salute, quindi di tutela di tutti i tesserati. Tuttavia, la Federazione deve garantire la regolarità del torneo, stabilendo regole certe che valgano per tutti. È necessario fare chiarezza sulla gestione dei casi positivi all'interno dei gruppi squadra e sugli eventuali rinvii delle gare».

Il tecnico della Ferrini Cagliari, Sebastiano Pinna, appoggia la linea della Federcalcio sarda che ha imposto lo stop dei campionati dilettantistici fino al 23 gennaio per via del recente aumento dei contagi, con il conseguente slittamento delle giornate del 9 e del 16.

Il tecnico della Ferrini Cagliari, Sebastiano Pinna, appoggia la linea della Federcalcio sarda che ha imposto lo stop dei campionati dilettantistici fino al 23 gennaio per via del recente aumento dei contagi, con il conseguente slittamento delle giornate del 9 e del 16.

È d’accordo con la sospensione?

«Sì. Trovo giusto interrompere in questo momento il campionato perché non ci sono le condizioni di sicurezza per scendere in campo. Parliamo di salute, quindi di tutela di tutti i tesserati. Tuttavia, la Federazione deve garantire la regolarità del torneo, stabilendo regole certe che valgano per tutti. È necessario fare chiarezza sulla gestione dei casi positivi all'interno dei gruppi squadra e sugli eventuali rinvii delle gare».

La sosta porterà delle conseguenze?

«L’augurio è che sia una sosta breve. Fermarsi adesso non fa piacere perché si perde il ritmo e viene meno tutta la programmazione ma stiamo parlando, comunque, di una decina di giorni. Se i tempi si dovessero prolungare allora potrebbero cambiare tante cose».

I campionati sono a rischio?

«Fino a poche settimane fa non ci siamo nemmeno posti il problema. Per tutta la prima parte di stagione ci siamo allenati seguendo i protocolli di sicurezza, divertendoci e vivendo il gruppo con le dovute limitazioni. Ora è difficile dire cosa accadrà in futuro anche perché la situazione pandemica è in continuo divenire. Ma sarebbe opportuno che un torneo avesse un inizio e una fine»

È a favore per la vaccinazione dei tesserati?

«Da noi l’intero gruppo squadra è vaccinato, compresa la Juniores e tutto lo staff dirigenziale. La maggior parte dei tesserati sta per effettuare il richiamo, altri lo hanno già fatto. Abbiamo scelto questa linea per proteggerci a vicenda e per far sì che si giochi in condizioni di normalità».

Parliamo di calcio. La Ferrini è in crisi?

«Nessuna crisi. Queste ultime due sconfitte ci danno ancora più forza. Con l’Ilvamaddalena abbiamo giocato alla pari, con la Nuorese siamo stati padroni del campo fino all’espulsione di Camba ma ci siamo fatti trovare impreparati sulle palle inattive. Dobbiamo lavorare su alcuni errori e ritrovare quella cattiveria sotto-porta che ci ha contraddistinto. È anche fisiologico avere un calo, siamo una squadra molto giovane e le sconfitte fanno parte di un percorso di crescita».

Si aspettava la Ferrini al comando?

«Ovviamente no. Il nostro obiettivo era e rimane la salvezza. Ho elogiato i ragazzi perché stanno compiendo un miracolo. Sarà difficile arrivare fino in fondo, manca un intero girone e molte squadre, con un budget superiore al nostro, si stanno rinforzando per i playoff. Noi siamo una “500” che viaggia tra delle Ferrari».

La Ferrini vincerà il campionato?

«La Ferrini il campionato l’ha già vinto perché è a un passo dalla salvezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata