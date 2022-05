Pinna, l’eroe del Gonnos 

«Forse la seconda parte di stagione perché era un periodo in cui facevamo buone prestazioni ma non arrivavano i risultati. Abbiamo perso alcune gare nei minuti finali da posizione di vantaggio. Mi vengono in mente le partite con il Selargius e il La Palma, dove ci siamo fatti raggiungere ingenuamente. Nonostante tutto, non abbiamo mai mollato. E nel finale di campionato è prevalsa la voglia di salvarci».

Una stagione da assoluto protagonista, nonostante un campionato tra alti e bassi che si è concluso con una salvezza conquistata ai playout contro la Fermassenti. Francesco Pinna (35 anni), attaccante e capitano del Gonnosfanadiga, con le sue 14 reti si è laureato capocannoniere del girone A di Promozione: «Aver vinto la classifica dei marcatori – commenta Pinna – è per me una grande soddisfazione». Il bomber dei biancoverdi condivide la vetta dei marcatori con il veterano Christian Cacciuto (38 anni), che però ha realizzato 5 reti nella prima parte di stagione con la maglia della Paulese nel girone B e 9 con il Quartu 2000. Pinna ha iniziato la sua carriera ad Arbus, in Eccellenza, nel 2002. Poi ha vestito le maglie di Villacidrese, Gialeto, Monreale, Guspini, Carloforte, Siliqua, Ferrini Cagliari e, infine, Gonnosfanadiga. È uno degli attaccanti più prolifici in attività, con i suoi 200 gol segnati in vent’anni di cui 2 in Serie D, 7 in Eccellenza, 115 in Promozione (60 con il Gonnos), 39 in Prima categoria, 37 in Seconda categoria. L’esperienza più importante rimane però quella con il Gonnosfanadiga, dove è diventato una bandiera. Arrivato nel 2012, ha trascinato i biancoverdi dalla Seconda categoria alla Promozione con le sue 136 reti complessive.

Pinna che campionato è stato per il Gonnosfanadiga?

«Un campionato difficile. Sicuramente potevamo fare di più. Siamo partiti bene ma, una volta arrivati al giro di boa, la squadra è calata. Tra dicembre e gennaio abbiamo registrato vari casi di Covid. Gli infortuni, poi, ci hanno penalizzato. L’arrivo di Nicola Saba a tre giornate della fine ha ridato un po’ di serenità all’ambiente e siamo riusciti così a raggiungere i playout e conquistare la salvezza».

Qual è stato il momento più difficile?

«Forse la seconda parte di stagione perché era un periodo in cui facevamo buone prestazioni ma non arrivavano i risultati. Abbiamo perso alcune gare nei minuti finali da posizione di vantaggio. Mi vengono in mente le partite con il Selargius e il La Palma, dove ci siamo fatti raggiungere ingenuamente. Nonostante tutto, non abbiamo mai mollato. E nel finale di campionato è prevalsa la voglia di salvarci».

C’è un gol in particolare a cui è legato?

«Tutti i gol sono stati importanti. Ma la tripletta al La Palma, alla seconda giornata, mi ha dato sicuramente una carica enorme. Per un attaccante è fondamentale segnare e quella tripletta è stata un’iniezione di fiducia».

La squadra che l’ha impressionata di più?

«Mi ha colpito la Sigma per il gioco espresso. È una squadra creata con il giusto mix tra giovani ed esperti. Anche l’Andromeda non mi è dispiaciuta».

L’anno prossimo vestirà ancora i colori biancoverdi?

«Vedremo, non lo so ancora. L’augurio è quello di restare e di poter disputare le gare in un terreno di gioco confortevole. Un paese come Gonnosfanadiga merita un impianto degno della categoria».

