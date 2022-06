«Pinna dice bugie ma è innocente» 

«Quelle registrate non sono assolutamente delle confessioni. Andrea Pinna non ha precedenti violenti, ma è un giovane che agli amici ha detto sempre molte bugie: ha raccontato di aver compiuto rapine mai commesse, così come di essere stato in carcere. Nulla era vero. Senza quelle registrazioni, ora non sarebbe qui a rischiare l’ergastolo». Precisa, appassionata, decisa. Ieri mattina, l’avvocata Teresa Camoglio è apparsa quasi sofferente davanti ai giudici della Corte d’Assise di Cagliari, nel tentativo di far evitare al suo giovane assistito, il 35enne Andrea Pinna, la pena del carcere a vita chiesta dalla pm Rossana Allieri e poi ribadita dagli avvocati diparte civile, Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu. Per l’accusa è lui ad aver ucciso su commissione, per debiti di droga, il compaesano 24enne Fabio Serventi, facendo poi sparire il corpo il 21 marzo 2020.

L’arringa della difesa

A inizio processo la difesa aveva deciso di far ammettere tutte le prove raccolte dall’accusa, anche perché il quadro indiziario era oggettivamente pesantissimo. «Nel leggere gli atti dell’indagine preliminare», ha ripetuto Camoglio, «ho colto quel clima di omertà e di ricostruzione non precisa da parte delle persone che sono state sentite. Poi questa sensazione si è concretizzata nel dibattimento». L’indice puntato sulle testimonianze, molte delle quali ritenute non credibili, tanto che anche la pm Allieri per alcuni ha chiesto il rinvio degli atti per favoreggiamento. «Molti di quelli che sono venuti a testimoniare orbitano attorno al mondo dello spaccio di droga», aggiunte l’avvocata, «non hanno detto la verità per timore di finire indagati. Si dice che Pinna abbia ucciso su commissione, ma per quanto? Per i 5 mila euro che poi non gli sono nemmeno stati dati?».

Tracce di sangue

Per la difesa, infine, anche l’elemento che l’imputato abbia ripulito l’auto non è probatorio. «Sono state trovate le tracce di sangue della lepre che ha investito e raccolto quella notte», aggiunge l’avvocata, «dunque si sarebbero trovate anche quelle del giovane». Per quel delitto alla sbarra c’è solo il giovane di Perdaxius, non il presunto mandante né gli eventuali complici. Il difensore ha così chiesto ai giudici, anche in caso di condanna, di non prevedere l’ergastolo, facendo scattare la reazione del padre di Fabio Serventi che ha urlato in aula «Il carcere a vita l’ha avuto mio figlio».