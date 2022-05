Pinna assalta il fortino di Mameli 

In Ogliastra è partito il conto alla rovescia in vista delle elezioni del 12 giugno. Cinque i paesi chiamati a rinnovare i rispettivi Consigli comunali, 8 i candidati a sindaco e 66 gli aspiranti consiglieri. Sono i numeri della tornata elettorale dove solo due centri (Girasole e Osini) sfideranno il quorum.

Bari Sardo

Ivan Mameli, 37 anni, imprenditore e insegnante, corre per il bis dopo una consiliatura senza opposizione. «Stiamo amministrando con una certa velocità e ottenendo risultati importanti. In cinque anni abbiamo ottenuto finanziamenti per oltre 14 milioni di euro solo su opere pubbliche. Credo che la popolazione abbia buoni elementi per valutare con attenzione i progetti di sviluppo che si stanno portando avanti. Faccio il mio migliore in bocca al lupo a tutti coloro i quali si cimenteranno in campagna elettorale». Anton Pinna è il candidato della civica Impegno comune. Quarantotto anni, laureato in Giurisprudenza, nella vita di tutti i giorni fa il maître d’hotel. Lo sostiene una lista con sette uomini e cinque donne. «Abbiamo cercato di far confluire nel gruppo varie anime della comunità. L’obiettivo - ha spiegato Pinna - è lavorare con impegno per il bene del paese e farlo tutti insieme, in un progetto condiviso anche da realtà che in passato erano contrapposte ma che ora vogliono remare nella stessa direzione per assicurare un futuro a Bari Sardo. Ci aspettiamo una competizione serena e corretta».

Perdasdefogu

Mariano Carta (53) ci riprova. Vuole il terzo mandato consecutivo. La sua Foghesu futura conta su uno zoccolo duro della maggioranza uscente. «Ritenevo giusto dare alla popolazione l’opportunità di scegliere», afferma Carta, professione docente. «In più - aggiunge - ritengo giusto mettere alcuni giovani nelle condizioni di creare un percorso di crescita in modo da dare continuità nel tempo. Crediamo di aver lavorato bene e ci sono i margini per completare le opere in corso». Bruno Chillotti (64) è suo rivale da dieci anni e stavolta, con la civica Foghesu 4.0, proverà a destituire l’uscente. «Siamo animati da buoni propositi. Riteniamo che dieci anni di quest’amministrazione non siano state rispettate le aspettative, quindi con un gruppo di persone vogliamo cambiare le sorti del paese che è in declino».