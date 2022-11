Pini del lungomare, ricorso al Tar  

C’è un nuovo intoppo nel travagliato cammino del progetto di riqualificazione del lungomare di Torregrande. Quando ormai l’iter sembrava a un passo dalla fase finale, ecco il ricorso al Tar del “Comitato lungomare con i pini”. La battaglia per la salvaguardia degli alberi avrà una coda giudiziaria, ma dal Comune assicurano: «Andremo avanti con l’appalto dei lavori».

Il ricorso

Il provvedimento è stato depositato pochi giorni fa dagli avvocati Andrea e Paolo Pubusa. Trentadue pagine per chiedere l’annullamento della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi che lo scorso 23 settembre ha dato il via libera all’intervento da 5 milioni e 700 mila euro, finanziato con le risorse della Programmazione territoriale, grazie alla collaborazione con l’Unione Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti. I ricorrenti, rappresentati da Salvatore Garau, Anna Paola e Matilde Cruciani, contestano l’abbattimento di 34 dei 49 pini sul lato monte della passeggiata Eleonora d’Arborea. «A tale decisione - si legge nel ricorso - si è giunti dopo un tortuoso procedimento nel quale il taglio sarebbe giustificato da problemi legati all’affioramento e all’intreccio delle radici, nonché dalla condizione delle chiome». Secondo il Comitato, la prima illegittimità sta nel fatto che negli atti progettuali manca l’istruttoria da parte del Servizio tutela del paesaggio per garantire la sostituzione delle piante con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone. «Dagli atti risulta, in termini assolutamente generici, che le alberature da mettere a dimora avranno un’altezza di 300/350 centimetri - si legge nel ricorso - non saranno dunque in alcun modo capaci di integrare il filare esistente e determineranno un pregiudizio per l’ombreggiatura del lungomare». I ricorrenti sostengono inoltre che dall’istruttoria non emergerebbe alcuna malattia dei pini che ne debba giustificare l’abbattimento, il cui valore è stimato in due milioni e mezzo di euro. I nuovi esemplari, poi, comporterebbero con le loro radici, problemi analoghi a quelli attuali. Il comitato chiede quindi l’annullamento, previa sospensione, degli atti e del progetto.

Le reazioni

Per l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete, una doccia gelata. «Apprendo con stupore del ricorso presentato dal Comitato - dichiara - i lavori non sono stati appaltati finora solo per cercare di accorciare le distanze tra le richieste del comitato e quelle dei progettisti. A questo punto, procederemo nel più breve tempo possibile ad affidarli». Nel frattempo, la spinosa questione dei pini sul lungomare divide la borgata. Se da una parte il Comitato ne chiede a gran voce la salvaguardia, dall’altra molti residenti sollecitano l’avvio del cantiere. «Soprattutto i più grandi hanno radici che arrivano fino a via del Pontile - spiega il proprietario di un’abitazione sul lungomare - le radici provocano profonde crepe sui muri, senza contare che ogni anno siamo costretti ad intervenire per liberare le grondaie intasate».