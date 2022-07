Pineta, sedotta e abbandonata  

La colpa è tutta dei signori (si fa per dire) che abbandonano in pineta e lungo le banchine di tutto e di più: buste di rifiuti di ogni genere, carcasse di frigo e lavatrici, copertoni d’auto e anche batterie esauste. E su questo non ci piove. Il Comune fa quello che può (non sempre il necessario); periodicamente dà una ripulita ma la partita è solo rimandata perché c’è sempre da ripulire. «Formula ambiente, società che gestisce il ritiro dei rifiuti in città, è sempre disponibile e ci dà una grossa mano ma la partita si gioca tutta stimolando il senso di responsabilità dei cittadini e dei turisti. La giornata delle grandi pulizie è importante ma non basta», sottolinea Maria Bonaria Zedda, assessore fresca di nomina all’ambiente.

Polmone verde

Il Comune “gestisce” sui trenta ettari di pineta che da Torregrande raggiunge il vecchio pontile, chiuso per motivi di sicurezza ma di fatto frequentato da pescatori e hobbisti. Lungo la provinciale e all’interno della pineta lungomare, dovunque buste di rifiuti con resti di picnic e plastica in abbondanza: una schifezza. La pineta di Torregrande, quel che resta dopo la cessione alla Ivi per un insediamento turistico fortemente combattuto dagli ambientalisti, non è attrezzata ma è comunque frequentata da persone che fanno footing e da chi consuma la colazione. Non c’è un cestello per i rifiuti e quindi niente di più comodo che abbandonare i resti in attesa che il Comune quando può li ritiri. «Mi occupo di ambiente solo da qualche giorno ma, conoscendo moto bene il problema, mi sono subito adoperata per trovare una soluzione. Ho avviato un’indagine certosina sui punti di maggior impatto non solo all’interno della pineta ma anche lungo le banchine, nella periferia e in città. Ultimato il lavoro in tempi brevi passeremo alla parte attuativa con un piano strutturato per interventi puntuali e costanti anche con l’ausilio di telecamere per assicurare il rispetto del decoro e dell’ambiente al massimo grado possibile», conferma l’assessore Zedda.

Paura incendi

Stesso discorso per il percorso dei Fenici dove prevalgono gli eucaliptus rispetto ai pini. Anche qui rifiuti e abbandono con l’aggravante dei 600mila euro spesi per un tracciato sbarrato a metà dalle due coop di pescatori. Una terra di tutti e di nessuno. Oltre i rifiuti il problema è anche un altro: gli incendi. Cinque anni fa le fiamme investirono proprio il cammino dei Fenici causando danni non da poco. La Regione ha messo a disposizione 210 mila euro per realizzare le linee frangi fuoco da via Magellano verso il porticciolo. «La presenza di diverse abitazioni assicura un costante monitoraggio ma questo non esclude il pericolo che va considerato e combattuto con azioni preventive», conclude l’assessore Maria Bonaria Zedda.