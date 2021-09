Pineta litoranea, quel polmone verde tra l’immondezza 

Vedere per credere anche poi quello che si vede è solo una decima parte di quello che c’è. All’interno della pineta di Torregrande c’è molto di più di quel che appare a chi la sfiora: una grande pattumiera di indifferenziata. A bordo strada e all’interno della pineta che va verso il primo pontile e oltre la foce del Tirso oppure verso il porticciolo lungo lo sterrato che corre tra il lungomare e l’asfalto è tutto uno spuntare di buste e bustone: batterie scariche e pneumatici distrutti, pentole e pentoloni, materassi e brande arrugginite: di tutto e di più. Un campionario inguardabile. Gli incivili, i maleducati e i cafoni nelle pinete ci guazzano da anni mentre la squadra del “pronto intervento” della pulizia urbana interviene velocemente quando, come può e con le risorse finanziare che dispone. Inchiodare gli incivili non è facile.

Gli interventi

«Sono state elevate parecchie contravvenzioni per non aver rispettato le norme a suo tempo comunicate ma oltre non sapremo proprio cosa fare. Oggi ripuliamo, domani è peggio di prima. Mi dite cosa può fare il Comune oltre che ripulire periodicamente i siti più degradati all’interno delle pinete?». Così l’assessore al verde e al decoro Gianfranco Licheri. Ieri come oggi è una battaglia persa in partenza contro vacanzieri e residenti arrivati da chissà dove che di notte tardi o al primissimo mattino scaricano lungo strada o agli ingressi della pineta sacchi di rifiuti di ogni genere. «Intanto bisogna precisare che non tutta la pineta è del Comune, una parte è privata. Comunque sia il discorso non cambia granché, i rifiuti non possono nella maniera più assoluta essere abbandonati», ricorda l’assessore Licheri.

Lo scempio

Lungo i sentieri che attraversano la pineta che da Torregrande va verso il pontile fino alla foce è un susseguirsi di mini discariche dove c’è di tutto e di più. «Non solo scaricano buste di rifiuti ma, commettendo un’altra infrazione, lasciano i resti del pranzo e delle merende. Ma dico cosa costa portare a casi i rifiuti? Niente. Eppure oggi questo pessimo andazzo succede più di ieri. Gli amministratori di tutta la Sardegna sono in forte difficoltà perché i soldi sono sempre meno e le situazioni del genere sempre di più», commenta ancora l’assessore Gianfranco Licheri. A margine ma non tanto margine, c’è anche il cammino dei Fenici che da Torregrandre si interrompe di fronte alla peschiera Pontis. Un problema vecchio di cui qualcuno dovrà alla fine rendere conto insieme all’abbandono totale in cui si trova il percorso. L’assurdo sta nel fatto che nella sua anormalità sia normale per chi va a bivaccare lungo il canale non trovare di meglio che abbandonare lungo pista i resti delle abbondanti colazioni e bevute. A chi il dovere di controllare ripulire? Non si capisce. Anche la stradina lungomare che corre parallela al percorso dei Fenici per arrivare al porticciolo turistico è un’altra meta preferita dai zozzoni che si radunano per “spuntinare” faccia a mare. Dovunque plastica, fazzolettini, scottex, carta da cucina, piatti e piattini con gli pneumatici che non mancano mai. «Ripulire costa un sacco di soldi, evitare certe zozzerie costa niente», chiude l’assessore.

