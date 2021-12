Pilloni vince anche l’ultima 

Volare sul traguardo, sapendo di avere in tasca la vittoria con un giorno d’anticipo. O farsi portare in trionfo, sopra la sua tavola, dai compagni di squadra. Difficile, per Federico Pilloni, scegliere il momento più emozionante del campionato mondiale giovanile Isaf di vela, che in Oman l’ha visto trionfare nella tavola a vela Techno 293. Unico italiano fra diciotto concorrenti, il più giovane tra loro con i suoi quindici anni. E, dettaglio non trascurabile, già campione del mondo della stessa specialità. Dove si destreggia con la maturità di un professionista, ma anche con freschezza e la voglia di divertirsi giuste per la sua età.

Il finale

Sarà per questo che anche ieri, ultimo giorno di gara, già sicuro della vittoria è voluto andare fino in fondo e aggiudicarsi anche l’ultima regata. Così, i suoi primi posti ad Al Mussanah diventano 10’, su 13 prove. «È stato il modo perfetto per concludere questa fantastica regata», ha spiegato, volevo dare anche il mio contributo alla classifica dell’intera squadra, in lizza per il Nations Trophy. Purtroppo, proprio nell’ultima giornata siamo scivolati dal terzo al quarto posto e perso il podio per un solo punto, ma ci abbiamo provato e creduto».

Il trionfo

La coppa ricevuta in serata, vestito della bandiera tricolore, è stata solo l’ultima istantanea di una galleria di emozioni già incise nella mente e nel cuore. «Due giorni fa, mentre tagliavo il traguardo della seconda regata, ho fatto rapidamente i miei calcoli e capito di aver vinto. È stato un momento molto speciale, che ricorderò a lungo», il suo commento, «ma tutta la settimana è stata incredibile, era una situazione ottimale per centrare la vittoria ma non ho mai sottovalutato nulla, a cominciare dal mio rivale diretto, l’inglese Boris Shaw. Rispetto a Torbole, penso di essere arrivato a questa gara molto più cattivo e determinato, avevo lavorato per migliorare certi aspetti e sono riuscito a gestire con maggior facilità i suoi attacchi».