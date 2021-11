Pilloni, un altro Mondiale 

«A Torbole hanno partecipato atleti di oltre venti nazioni, i migliori dell’Under 17 dove io milito da solo un anno. Sono partito consapevole di scontrarmi con avversari esperti e di altissimo livello, ma anche di aver lavorato duro, per questo appuntamento. Per questo ho regatato con la volontà di portare a casa una medaglia».

Quindici anni compiuti a giugno, domenica l’astro già splendente del Windsurfing Club Cagliari ha vinto il campionato iridato a Torbole dopo un’ascesa vertiginosa. Secondo posto al Mondiale - ma Under 15 - a Cadice nel 2019, poi vittoria all’International event sempre a Torbole, che nel 2020 ha rimpiazzato il Mondiale annullato per Covid. Ancora, nel luglio scorso, un altro secondo posto tra gli Under 17, nel suo primo torneo iridato di IQFoil, a Campione sul Garda. Infine, nelle acque di casa, il titolo italiano nel Plus, tra i più maturi e grandi della flotta Techno.

In due anni ha cambiato categoria, scalato le classifiche, imparando a padroneggiare i momenti difficili, assieme a una tecnica già sopraffina. È arrivato in fretta, non per caso, il titolo mondiale di Federico “Freddy” Pilloni nel windsurf Techno 293 Youth, ultimo gradino della preparazione giovanile prima del salto sulla tavola olimpica (da Parigi 2024) IQFoil.

In due anni ha cambiato categoria, scalato le classifiche, imparando a padroneggiare i momenti difficili, assieme a una tecnica già sopraffina. È arrivato in fretta, non per caso, il titolo mondiale di Federico “Freddy” Pilloni nel windsurf Techno 293 Youth, ultimo gradino della preparazione giovanile prima del salto sulla tavola olimpica (da Parigi 2024) IQFoil.

Quindici anni compiuti a giugno, domenica l’astro già splendente del Windsurfing Club Cagliari ha vinto il campionato iridato a Torbole dopo un’ascesa vertiginosa. Secondo posto al Mondiale - ma Under 15 - a Cadice nel 2019, poi vittoria all’International event sempre a Torbole, che nel 2020 ha rimpiazzato il Mondiale annullato per Covid. Ancora, nel luglio scorso, un altro secondo posto tra gli Under 17, nel suo primo torneo iridato di IQFoil, a Campione sul Garda. Infine, nelle acque di casa, il titolo italiano nel Plus, tra i più maturi e grandi della flotta Techno.

Eppure ha dovuto lottare, sul lago di Garda, per il suo primo titolo mondiale.

«A Torbole hanno partecipato atleti di oltre venti nazioni, i migliori dell’Under 17 dove io milito da solo un anno. Sono partito consapevole di scontrarmi con avversari esperti e di altissimo livello, ma anche di aver lavorato duro, per questo appuntamento. Per questo ho regatato con la volontà di portare a casa una medaglia».

In quindici regate, ha dovuto tener testa all’inglese Shaw e alla sfortuna.

«Sono state giornate molto combattute e sudate, con tanti alti e bassi. Ma il momento peggiore è stata la rottura del boma, mentre mi preparavo alla seconda prova della terza giornata. Per fortuna, con Andrea (Melis, il suo coach, ndr ) e Mauro (Covre, tecnico della Nazionale ndr ) avevamo predisposto un set completo di ricambio su un gommone. In pochi minuti, li ho raggiunti, abbiamo sostituito il boma e sono tornato in gara. Col senno di poi, è stata una scelta lungimirante: fossi tornato a terra, avrei perso l’intera giornata e forse il campionato».

Dopo ha dovuto inseguire il britannico, che nel frattempo aveva preso il sopravvento.

«Un anno fa, non sarei riuscito a gestire una situazione simile con la stessa lucidità. Ma, negli ultimi raduni, abbiamo curato molto l’aspetto psicologico e la gestione dello stress. A Torbole, quest’approfondimento mi è tornato molto utile: ho reagito bene con la testa, sono tornato in mare con maggior grinta, il campionato è diventato più avvincente e, col senno di poi, la difficoltà ha reso la mia vittoria ancora più gratificante».

Ora ha un altro mondiale nel mirino.

«Proprio oggi, dovrebbe arrivare la convocazione per il mondiale Isaf Youth a dicembre in Oman. Sarò l’unico italiano di questa classe e, con me, dovrebbe partire la romana Anita Soncini. È l’obiettivo che mi ero posto all’inizio di quest’anno e sono felice di averlo centrato».

Quale sarà invece il traguardo da tagliare nel 2022?

«Sicuramente ben figurare nell’IQFoil, la classe olimpica dove transiterò da gennaio dopo aver condotto una preparazione parallela con il Techno. Cambieranno tante cose, dal lavoro in palestra all’alimentazione, ma sarà una bella sfida: è una classe molto tecnologica, al passo con l’evoluzione di tutta la vela».

Sarà anche una carriera da professionista, ad appena quindici anni.

«Per fortuna, frequento l’indirizzo sportivo del liceo scientifico Michelangelo e ho un percorso di studi personalizzato. Posso gestire interrogazioni e verifiche in base al mio calendario di raduni e regate, svolgo i compiti la sera, al ritorno dall’allenamento pomeridiano in mare e palestra. È faticoso, il tempo libero pochissimo ma non ne sento il peso. Il mare è un mio elemento principale, appena ho un giorno libero raggiungo Chia con la mia tavola. E la stanchezza passa alla prima onda».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata