Pilloni iridato per la seconda volta 

Che il successo fosse alla sua portata, è emerso subito, con i tre primi posti infilati con disinvoltura nella giornata inaugurale. A dispetto del vento leggero, del caldo e degli attacchi di Shaw, Pilloni non ha mai perso di vista l’obiettivo iniziale. La sfilza di vittoria è così proseguita nelle manche seguenti, appena sporcata da due secondi e un quarto posto, in parte cancellati dagli scarti. Su dodici prove corse finora, nove portano il suo sigillo.

Ieri, una nuova terzina in cima alla flotta - due primi e un secondo posto – ha chiuso in via definitiva il braccio di ferro con il britannico Shaw, rendendo incolmabile il distacco di nove punti. «Le tre gare sono andate bene, mi sono divertito», la sua prima dichiarazione, «sono felice perché i miei piazzamenti sono utili anche per la Nations Trophy, che diventa insieme alla squadra il mio prossimo obiettivo. Ho sentito sempre il supporto di tutti e voglio ripagarlo con una buona prova anche domani (oggi ndr)».

Secondo titolo mondiale in due mesi, per Federico Pilloni. Con un giorno d’anticipo, il cagliaritano ha vinto matematicamente il campionato mondiale giovanile Isaf, che si concluderà oggi in Oman. Scelto dalla federazione per rappresentare l’Italia sulla tavola Techno 293, ha messo in mare tutta l’adrenalina e il talento che a fine ottobre gli erano già valsi il titolo iridato di classe sul Lago di Garda.

La performance

Il percorso

I complimenti

I primi complimenti per la vittoria sono arrivati da Alessandra Sensini, direttore tecnico giovanile di Federvela. Lei che, per prima, ha partecipato a diverse edizioni al Mondiale giovanile. «Federico è arrivato in Oman molto determinato, ha preparato la trasferta con grande impegno e un focus che per i suoi 15 anni sono qualità che fanno la differenza», ha detto, «in acqua è stato semplicemente fantastico. Lavorare con lui è un piacere! I miei complimenti a lui, al tecnico federale Mauro Covre che lo ha guidato e naturalmente al suo circolo, il Windsurfing Club Cagliari e all’allenatore Andrea Melis».

