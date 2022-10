Pieretto e Paola: «Non molliamo» 

La trattoria è storica: aperta nel 1981, rilevata dai genitori nel ’90, ancora oggi è un riferimento per la gente di Orroli e per turisti, operai, insegnanti, carabinieri e persone di passaggio. Per un momento i coniugi hanno pensato di abbassare le serrande. «Nonostante il lavoro ci piacesse – spiega Paola – era lui a mandare avanti la trattoria, lui che seguiva i clienti. Ma siamo ripartiti. Ora siamo un po’ spaventati dalle bollette».

Dopo la pandemia e tante difficoltà Pieretto e la moglie Paola Atzeni, 52 anni, avevano assaporato il ritorno alla normalità ma lo scorso gennaio la scoperta di un tumore li ha costretti a prendere la triste decisione di chiudere di nuovo. «Ho fatto il vaccino – racconta il ristoratore – e il giorno dopo mi sono bloccato. Poi è cresciuto il tumore al cervello». Per lui, i due eventi sono correlati: «Sono arrabbiato, non volevo farlo». Tuttavia, con la moglie e il sostegno della famiglia ha affrontato i viaggi, l’intervento, le sedute di chemioterapia (che ancora continuano) solo per tornare a stare nella sua trattoria. «Non ho mai mollato», conferma: «Voglio ritornare a lavorare. Mi piace il mio lavoro: ho iniziato a 16 anni a fare le pizze e non mi sono mai fermato».

La pandemia e la malattia (un tumore al cervello) avrebbero buttato giù chiunque ma Pieretto Aresu, 57 anni, di Orroli, ha preferito lottare per riprendersi la propria vita e a settembre, dopo otto mesi di stop, ha riaperto la sua trattoria. Ora lavora seduto su una sedia a rotelle: non può fare le pizze come faceva prima ma può ancora accogliere i suoi clienti, gestire la sala e guidare le cameriere con l’occhio attento dell’esperto ristoratore che nonostante tutto non perso il suo smalto.

Intervento e terapia

«Stavamo per chiudere»

A sostenerli c’è la comunità. «In paese – sottolinea Pieretto – tutti si sono resi disponibili per aiutarci: mi volevano vedere di nuovo in trattoria». E così è stato. Da nove mesi però il 57enne non entra nella sua casa, disposta su tre piani: troppe le scale, il bagno troppo piccolo per la sedia a rotelle. Pieretto e Paola si sono trasferiti nella casa dei genitori di lui, accanto al locale, dove la carrozzina si può muovere senza ostacoli.

Obiettivi futuri

Stare in mezzo ai clienti è una boccata d’ossigeno per entrambi: lei cucina i piatti tradizionali «usando prodotti freschi e tanto amore», lui intrattiene gli ospiti rimasti fedeli nonostante la chiusura prolungata, chiacchiera e spesso si siede a un tavolo per consumare il pasto in compagnia.

«Durante il Covid – racconta la coppia – abbiamo lavorato con l’asporto e abbiamo mantenuto la clientela. Non abbiamo mai voluto arricchirci, lavoriamo sull’onestà». Il 2022 doveva essere un anno da dimenticare e invece per Pieretto è stato l’anno della ripartenza, l’anno che l’ha reso per due volte nonno. Certo i numeri non sono ancora quelli di prima del Covid, ma il prossimo obbiettivo è riprendere a camminare e a impastare assieme al figlio che ha preso il suo posto.

