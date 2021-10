Pienone a ottobre: il bel tempo spinge il turismo 

«È stata – spiega Giovanni D’Anna, direttore del Simius Playa – una stagione molto positiva, in linea se non addirittura migliore di quella del 2019. Chiuderemo il 27 ottobre».

Quasi tutte le camere piene sino alla fine di ottobre. È il piccolo record del Simius Playa, lo storico hotel sulla spiaggia, appunto, di Simius. Un record che è anche la cartina di tornasole della stagione turistica di Villasimius, una delle più gratificanti degli ultimi anni se si considerano le preoccupazioni in fase di avvio legate al Covid. Le grandi strutture - Tanka e Timi Ama su tutte - hanno tenuto aperto sino a pochi giorni fa. Altre come il Cormoran e lo Stella Maris chiuderanno alla fine del mese.

Quasi tutte le camere piene sino alla fine di ottobre. È il piccolo record del Simius Playa, lo storico hotel sulla spiaggia, appunto, di Simius. Un record che è anche la cartina di tornasole della stagione turistica di Villasimius, una delle più gratificanti degli ultimi anni se si considerano le preoccupazioni in fase di avvio legate al Covid. Le grandi strutture - Tanka e Timi Ama su tutte - hanno tenuto aperto sino a pochi giorni fa. Altre come il Cormoran e lo Stella Maris chiuderanno alla fine del mese.

Il record

«È stata – spiega Giovanni D’Anna, direttore del Simius Playa – una stagione molto positiva, in linea se non addirittura migliore di quella del 2019. Chiuderemo il 27 ottobre».

Ottima stagione anche al Timi Ama: «Abbiamo chiuso domenica 17 – sottolinea Daniele Bassetti, il direttore di uno dei rari cinque stelle lungo la costa sud est – e i numeri sono stati molto soddisfacenti, ottobre compreso». Lo sguardo è già rivolto al 2022: «Diversi clienti – aggiunge – hanno già opzionato il soggiorno per il prossimo anno. Questo, assieme alla ripresa del settore dei convegni, ci va ben sperare. Contiamo di riaprire attorno al 22 aprile».

I numeri

Al Tanka Village (ultimo giorno il 10 ottobre) sono state registrate 175mila presenze «che sono inferiori rispetto al 2019 – spiega Filippo Lucchini, il direttore – solo perché abbiamo tenuto 140 camere chiuse per rispettare le distanza e le normative anti Covid». Le richieste, in ogni caso, sono state tantissime «e questo – dice ancora – grazie anche ai voli charter che stiamo organizzando da qualche anno. I nostri clienti cioè hanno la possibilità di prenotare un pacchetto col volo compreso da Milano, Verona, Bologna e Rimini. Voli della compagnia Neos che contiamo di potenziare ulteriormente». Ospiti quasi tutti italiani «molti dei quali – conclude Lucchini – sono venuti in Sardegna per la prima volta. Erano abituati a vacanze oltre oceano che però hanno evitato a causa della pandemia. La notizia positiva è che in tanti ci hanno confessato che il prossimo anno ritorneranno qui».

Il Consorzio

Una nuova scoperta, insomma, della Sardegna come conferma Andrea Nateri, il presidente del Consorzio turistico di Villasimius: «Stiamo parlando soprattutto di italiani – dice – che non avevano mai messo piede sull’isola. Ci hanno detto, ad esempio, che avevano timore dei prezzi. Grazie alla pandemia, se così si può dire, si sono resi conto che i prezzi sono accessibili e che soprattutto c’è un ampio ventaglio di offerte. E soprattutto si sono resi conto che possono godere di bellezze che difficilmente trovano da altre parti con appena cinquanta minuti di volo». Non sono comunque mancati gli stranieri: «Tedeschi, francesi, olandesi, spagnoli – conclude Nateri – che hanno contribuito a regalarci una bella stagione nonostante una partenza in ritardo. Il bicchiere è quasi pieno».

Il bilancio

Soddisfatti infine i gestori delle strutture ricettive più piccole: «Viste le preoccupazioni che avevamo in primavera – dice Gianluca Cimò dell’Hotel Xenia (tre stelle da 15 camere) – non possiamo che essere soddisfatti. Chiuderemo ai primi novembre per poi riaprire nel 2022, non appena riinizierà la stagione». Una nuova stagione dove saranno fondamentali i collegamenti aerei: «Proprio per questo – spiega Sergio Ghiani, consigliere comunale e socio del consorzio – nei prossimi giorni organizzeremo un incontro tra operatori, Regione e aeroporto. È necessario programmare al meglio i voli sin da ora. Da parte della società di gestione dell’aeroporto c’è la massima disponibilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata