Picconatori ko, confermato Sanna 

Molto rumore per nulla. Proprio come nella tragicommedia shakespeariana, nel centrodestra oristanese dopo un’infinita serie di schermaglie, trattative, accordi ballerini, annunci e ipotetici dietrofront, finisce tutto con un banchetto. Massimiliano Sanna resta al timone della coalizione che raccoglie sotto lo stesso cartello Riformatori, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Partito sardo d’azione, Sardegna 20Venti, Popolari Europei e Lega.

In stereo

Decisivi i due tavoli organizzati ieri quasi in simultanea: quello formale, a Villa Devoto, che ha visto impegnati in un faccia a faccia il presidente della Regione Christian Solinas e il candidato sindaco, e quello più informale che ha riunito ad Oristano i dirigenti locali alla presenza dei leader regionali dell’Udc, Giorgio Oppi, e di Sardegna 20Venti, Stefano Tunis. Una mediazione su due fronti, per arrivare ad un risultato mai ottenuto prima nella città di Eleonora: presentarsi agli elettori con un’unica, larghissima alleanza. A metà pomeriggio, nel locale di via Umbria, storica sede della San Paolo Calcio messa a disposizione dal presidente del Consiglio comunale Antonio Franceschi, si è presentato anche il vicesindaco uscente, ora ufficialmente a capo della coalizione. «L’incontro con il governatore è stato molto cordiale, abbiamo fatto una lunga chiacchierata - fa sapere Massimiliano Sanna - ha voluto sapere se fossi realmente interessato a ricoprire il ruolo. Non mi ha chiesto alcun passo indietro». Le voci su un ipotetico dietrofront, imposto all’esponente dei Riformatori dal numero uno della Regione si erano rincorse all’indomani del vertice cittadino nel corso del quale quasi tutti i partiti avevano sottoscritto l’accordo sulla sua candidatura. Per quattro giorni il nome dell’aspirante primo cittadino è rimasto nel limbo, ieri la svolta decisiva. «Fondamentale è stata la mediazione del presidente Solinas - afferma il segretario regionale dello Scudo Crociato, Giorgio Oppi - abbiamo sancito l’unità della coalizione sotto il nome di Massimiliano Sanna».

La coalizione

Il timore che i tentennamenti degli ultimi giorni possano aver indebolito l’alleanza agli occhi degli elettori non sembra sfiorare i partiti. «Abbiamo dato un segno di compattezza - osserva l’esponente di Sardegna 20Venti Anita Pili - ha prevalso l’interesse generale della città». Sulla stessa lunghezza d’onda il coordinatore provinciale dei Riformatori Andrea Santucciu: «Nessuna ripercussione, chi pratica sport sa bene che prima si partecipa, poi si vince». Per il consigliere regionale di FdI Francesco Mura «è stata un’operazione difficile ma unica». Poi un ringraziamento al sindaco uscente Andrea Lutzu che «con il suo nobile gesto ha permesso di raggiungere l’obiettivo di ricompattare tutto il centrodestra, garanzia di buon governo per la città«. Soddisfatto anche l’azzurro Emanuele Cera. «Con una squadra così ampia e un candidato sindaco preparato, potremmo vincere al primo turno» azzarda. Anche il Psd’Az è fiducioso «abbiamo sempre lavorato per tenere unita la coalizione - dichiara il segretario cittadino Simone Prevete - ora il nostro obiettivo è portarla al successo».