Picchiato e rapinato da un gruppo di bulli: giovane in ospedale 

Un sedicenne è stato picchiato e rapinato da un gruppo di giovani. Le forze dell’ordine lo hanno trovato sotto shock, seduto sul marciapiede nella zona di Quartello, solo e smarrito. Il ragazzo, secondo il racconto dei testimoni e alla ricostruzione dell’accaduto fatta dal padre del ragazzo, sarebbe stato aggredito nel parchetto tra via Italia e via Bulgaria. Questi, dopo averlo gettato a terra, gli avrebbero rubato un orologio, gli orecchini che indossava in quel momento e una collana d’oro con una croce pendente. Portato poi al pronto soccorso gli sono stati assegnati sette giorni di prognosi.

A terra

«A quanto è stato possibile ricostruire, perché al momento mio figlio non si ricorda quasi niente dell’accaduto», spiega il genitore, «alcuni ragazzi lo hanno improvvisamente aggredito, con calci e pugni. È caduto a terra, sanguinante. Sono stato avvisato dagli agenti che sono arrivati sul posto e sono corso lì. Ha il labbro tumefatto e diversi graffi sulle braccia. E gli hanno rubato i gioielli che indossava».

Il resoconto

Il padre, che presenterà una denuncia nelle prossime ore, racconta: «Ho appreso che mio figlio era sotto shock, seduto per strada in via Italia, tramite una telefonata giunta dal centralino della polizia di Stato del commissariato di Quartu. Davanti aveva agenti, che ho raggiunto poco dopo». Pare che «l’aggressione sia avvenuta nell’area verde prospicente, davanti alla fermata del Ctm, intorno alle 17. Diverse persone, dal lato opposto della strada, dalla palazzina al civico 82 e 84, avrebbero assistito a questi fatti, e hanno chiamato le forze dell'ordine, come ad esempio due signori che abitano nelle vicinanze, e due ragazzi. A mio figlio sono stati rubati l’orologio, gli orecchini e una collana».

Al pronto soccorso

Dal momento che il ragazzo non sembrava in condizioni tali da richiedere l’aiuto di un’ambulanza, è stato lo stesso genitore a farlo salire sulla sua auto dove, racconta il padre, «oltre al sangue dalla bocca e dai lobi delle orecchie, accusava mal di testa e nausea, e perdeva conoscenza. Ho ritenuto pertanto giusto e prioritario trasportarlo al pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu dove è stato sottoposto ad una serie di esami e, dopo consulenze mediche, è stato dimesso con la raccomandazione di ripresentarmi nelle successive 48-76 ore nel caso avesse continuato a non ricordare le esatte dinamiche dell’aggressione».

Un altro testimone che ha raccontato che il ragazzo è stato accerchiato da diversi giovani. «Si è trattato di un’azione a fini di furto a cui si è aggiunta una violenta aggressione. Non mi stupirei se mio figlio fosse stato attirato nel giardino con l’inganno. Speriamo che si riesca a risalire ai responsabili e che questi abbiano la giusta punizione per quanto hanno fatto».

Proprio nei giorni scorsi il Comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, aveva incontrato i carabinieri nella caserma di via Milano per esporre i problemi che si stanno verificando nei parchi cittadini, in particolare nel parco Europa in via Germania dove anziani e mamme con i bambini sono spesso vittime di molestie e minacce da parte di bande di ragazzini.

7

i giorni

di cure assegnati alla vittima dell'aggressione