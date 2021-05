Picchiato e gambizzato in casa 

Almeno quattro colpi di pistola esplosi dopo un pestaggio e un proiettile andato a segno. Chi verso le 13,30 di ieri entra armato nell’appartamento al piano terra della palazzina di via Barracca Manna 116, vuole punire qualcuno, non ammazzare. Anche se la pallottola nella gamba destra di Matteo Congiu, 40 anni, sfiora l’arteria femorale. Insomma la tragedia viene evitata per una manciata di centimetri, forse millimetri. E mentre i soccorritori si prendono cura del ferito – accompagnato al Brotzu – la Polizia inizia subito al caccia ai due aggressori. Una spedizione punitiva legata, secondo le prime ipotesi degli investigatori della Squadra mobile, a questioni di droga. Chi è scappato, prima a piedi e poi su uno scooter, ha perso una mazzetta di banconote. Accanto a quello che sembra un regolamento di conti, non vengono per ora scartate nemmeno le altre piste: una vicenda collegata a un giro di prostituzione o una rapina.

Le urla e i rumori

In via Barracca Manna, «una zona tranquilla dove non succede mai nulla» commenta una coppia nel giardino della propria abitazione, in tanti sono già a tavola per il pranzo. Chi vive negli appartamenti della palazzina al numero 116 non è tranquillo. Gli inquilini sentono delle urla provenienti dalla casa al piano terra. Non è però una novità: spesso nell’abitazione, data in affitto a una donna, c’è un viavai sospetto. Una volta la porta d’ingresso è stata trovata spalancata come se qualcuno fosse appena scappato. E i tanti movimenti, e le presenze di personaggi con precedenti, sono stati segnalati alle forze dell'ordine. Questa volta però alle urla seguono dei rumori fortissimi. Poi si sentono degli spari e un vetro va in frantumi.

Mazzetta di banconote

Chi ha il coraggio di affacciarsi per capire cosa sia successo nota due "ombre” scappare a piedi. Una fuga rocambolesca. Uno dei due perde una mazzetta di banconote. «Mi sono sembrati molti soldi. Migliaia di euro», dice uno dei testimoni. L’allarme è immediato. Passano pochi minuti. La strada si anima di pattuglie della Polizia: gli agenti della Squadra volante, i primi a intervenire, trovano, disteso sul pavimento dell’appartamento, un uomo. Perde sangue da una gamba. Il personale del 118 si occupa del ferito. La corsa nel vicino ospedale Brotzu dura pochi minuti. Gli esami escludono gravi conseguenze. Una pallottola è conficcata nel femore. Ha sfiroato l'arteria femorale. Congiu porta inoltre addosso i segni di un pestaggio: ha un trauma facciale e uno cranico. Viene trasferito nel reparto di Ortopedia. ne avrà per 40 giorni. E gli investigatori della seconda e quarta sezione della Mobile, con in prima linea il dirigente Fabrizio Mustaro e il vice Davide Carboni, lo interrogano subito. Sotto choc, non fornisce dettagli apparentemente utili alle indagini coordinate dal sostituto procuratore Alessandro Pili. I poliziotti ci riproveranno probabilmente oggi.

Le tracce

Mentre gli esperti della Scientifica controllano ogni angolo dell’appartamento, a soqquadro visto quanto accaduto (vengono sequestrate tracce di sostanze stupefacenti e il materiale per il confezionamento delle dosi), gli agenti delle volanti sono in giro per sentire gli abitanti della zona. Sembra che i due aggressori, volto coperto, siano saliti su uno scooter per allontanarsi da Barracca Manna. Tutte le informazioni raccolte poi anche dagli investigatori della Mobile permettono di impostare le prime ipotesi sul grave episodio. La presenza di droga nella casa porta subito gli inquirenti sulla strada del regolamento di conti legato allo spaccio. Le tesi della rapina ma anche quella dello sgarro nell’ambiente della prostituzione sono comunque ancora tenute in considerazione.

