Picchiati e rapinati dal branco 

di cure assegnate al diciottenne di Selargius picchiato dal branco e portato al Santissima Trinità

Accerchiati, minacciati e picchiati: due studenti diciottenni di Decimomannu e Selargius sono stati rapinati sabato attorno a mezzanotte in via Roma da un gruppo di giovani sardi. Calci e pugni per poter afferrare un orologio e una collanina d’oro. Un’aggressione nel pieno della movida cagliaritana sempre più caratterizzata da violenza, eccessi e degrado. E mentre le due vittime sono finite in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni, uno degli rapinatori sarebbe già stato individuato dai carabinieri della compagnia che sono al lavoro sull’episodio. E grazie alle telecamere presenti nella zona del porto e lato portici gli investigatori sperano di risalire a tutti i componenti del gruppo.

Due amici

Quanto accaduto nella notte tra sabato e ieri è stato per ora ricostruito dai carabinieri della compagnia dal racconto dei due studenti. L’azione del gruppo di violenti è stata improvvisa e probabilmente non programmata. Difficile infatti pensare che gli otto giovani malviventi siano una banda specializzata in rapine ai ragazzi. Più probabile ipotizzare un blitz casuale, dettato magari dal troppo alcol in corpo e forse anche dall’uso di altre sostanze. I due amici si sono così trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, incrociando il branco.

Il pestaggio

Sono stati momenti di paura per i due giovanissimi diretti verso la zona centrale per incontrare altri amici. Così la serata di divertimento si è trasformata in un incubo. Perché quando i due ragazzi hanno incrociato un gruppo di giovani sardi, l’aggressione è stata immediata. Il branco ha circondato le vittime. Prima la richiesta di consegnare cellulari e altri oggetti di valore. Poi, al rifiuto degli studenti, è iniziato il pestaggio. Le vittime hanno cercato di opporsi ma non sono riusciti a difendere l’orologio, portato via dal polso del diciottenne di Decimomannu, e una collanina d’oro, strappata dal collo dell’amico di Selargius. Il branco, temendo di lasciare troppe tracce in una zona comunque abbastanza frequentata, si è poi dileguato. I due studenti, sotto choc, sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati al Policlinico Universitario e al Santissima Trinità. Null adi grave per fortuna.

Le ricerche

Il gruppo (composto da almeno otto ragazzi) avrebbe le ore contate. I carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Villanova hanno sentito le vittime e alcuni testimoni. Uno dei rapinatori sarebbe già stato individuato. Le indagini, coordinate dal comandante Emanuele Macrì, sono in corso e in collaborazione con gli investigatori del nucleo operativo si spera di dare un nome e un cognome a tutti i malviventi.

I carabinieri della compagnia hanno avviato le indagini sull’episodio: verranno acquisite le immagini degli impianti di sorveglianza presenti nella zona per risalire all’identità degli otto aggressori