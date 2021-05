Picchiata, uccisa e data alle fiamme 

NAPOLI. Ylenia Lombardo, 33 anni, è stata uccisa in casa sua. Picchiata, accoltellata e data alle fiamme. L’ennesimo femminicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì in una modesta abitazione di San Paolo Belsito. I carabinieri hanno fermato un 36enne del posto, in cura presso un Centro di igiene mentale.

L’incontro in piazza

Ylenia ieri avrebbe dovuto raggiungere nel Viterbese la figlia di 11 anni, che vive con i nonni materni. Secondo la ricostruzione degli investigatori l’assassino dopo averla uccisa ha dato fuoco all'appartamento, e ora è indiziato di omicidio aggravato e di incendio. I due si conoscevano da qualche mese. Si sarebbero incontrati anche nei giorni scorsi nella piazza principale del paese, nei pressi di casa di Ylenia, a pochi passi dal Palazzo Municipale. E in quell’abitazione sarebbe avvenuto il litigio, le cui cause sono ancora tutte da accertare. Nella casa del 36enne i carabinieri hanno trovato alcuni panni sporchi di sangue. Lui l'avrebbe colpita, forse con un fendente. Poi avrebbe appiccato l’incendio e si sarebbe allontanato precipitosamente. Alcuni vicini hanno visto del fumo nero uscire dalla casa e hanno sfondato la porta ma per Ylenia non c'era già nulla da fare. Le fiamme avevano già divorato la parte superiore del corpo.

Paese sotto choc

Ylenia era originaria della provincia di Avellino e a San Paolo Belsito abitava da circa un anno. Lavorava come badante e come collaboratrice domestica. Suo marito è detenuto per maltrattamenti nei suoi confronti. Nel primo pomeriggio di ieri aveva incontrato nel cortile dell'edificio dove abitava una vicina, chiedendole di poter mettere nella giornata di oggi la busta con la carta selezionata per la raccolta differenziata perché si sarebbe dovuta assentare per recarsi nel Viterbese per incontrare sua figlia e sua mamma. Poi nessuno l’ha vista fino all’irruzione nella casa in fiamme. «La morte di Ylenia ha rattristato la nostra comunità che è sotto shock", ha detto il sindaco di San Paolo Belsito, Raffaele Barone - è descritta dai vicini come una persona ossequiosa e molto riservata, davvero questo omicidio ci lascia molto scossi».

