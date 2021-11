Picchiata e stuprata, quattro a giudizio 

Per un lungo periodo della sua giovane esistenza ha perso la voglia di vivere, di respirare, di uscire la sera con gli amici, di essere una ragazza spensierata di vent’anni. Perché il compagno, un uomo più grande di lei, dal quale dipendeva psicologicamente e affettivamente, l’avrebbe fatta entrare in un inferno di violenze morali, fisiche e sessuali, di vessazioni aberranti. Lei ora è parte civile nel procedimento celebrato ieri a Tempio, davanti al up Claudio Cozzella. Lei è la presunta vittima di una storia terribile (va detto, ancora tutta da dimostrare) avvenuta tra il 2016 e il 2017, a Olbia e Golfo Aranci. I reati ipotizzati dalla Procura sono il campionario delle condotte più odiose ai danni delle donne: maltrattamenti, stalking, minacce, violenza sessuale, percosse e induzione alla prostituzione. Ieri sono stati rinviati a giudizio, l’ex compagno della presunta vittima, Michele Aguiari, 60 anni, di Ferrara, e altre tre persone, Roberto Sechi, 40 anni, di Alghero, ma residente a Olbia, Aldo Aini, 54 anni, di Berchidda e Pietro Re, 49 anni, di Olbia. Il gup ha accolto le richieste del pm, Mauro Lavra.

«L’incubo non è finito»

Nella giornata scelta per denunciare e fermare in tutto il mondo la violenza di genere, a Tempio si è celebrato un procedimento su fatti di una crudeltà e brutalità, fisiche e psicologiche, che è veramente difficile anche solo raccontarle. Le accuse più pesanti sono per Aguiari, gli altri tre imputati avrebbero abusato sessualmente della vittima, che, plagiata, picchiata e minacciata dall’ex compagno, sarebbe stata di fatto costretta a incontrare altri uomini. Il pm parla di un “regime di vessazioni” e di pratiche sessuali aberranti alle quali sarebbe stata costretta la vittima. Che veniva picchiata sistematicamente (anche con un bastone chiodato) e costretta a subire violenze sessuali di particolare crudeltà.

La vittima, sostiene la pm che ha condotto le indagini, Ilaria Corbelli, non aveva il diritto di esistere come persona e non poteva neanche parlare. Nel luglio del 2017 la sua auto venne speronata e poi lei trovò un foglietto nel parabrezza: «Non ti faccio del male, almeno per ora». Dice una persona vicina alla ragazza: «Per lei l’incubo non è ancora finito, ha cercato più volte di togliersi la vita». L’avvocata di parte civile, Immacolata Natale, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

«Accuse infondate»