Picchiata e cacciata di casa dal figlio 

Per mesi, forse anni, ha subito in silenzio le angherie del figlio: violenze fisiche e verbali. Lei, 80anni, ha sopportato per evitare conseguenze penali al 52enne. Ma l’ultimo episodio, la notte prima di Pasqua, ha fatto emergere tutto: l’ennesima aggressione, gli insulti e le minacce, la fuga di casa trovando rifugio dalla nipote. I poliziotti sono arrivati in tempo e hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia. L’indagato, anche davanti agli agenti, ha continuato con le minacce e le offese all’anziana madre. Su disposizione del pm di turno, il 52enne è stato accompagnato in carcere a Uta.

La chiamata

Teatro dell’ennesimo episodio di violenza in famiglia, il quartiere di Sant’Elia. La segnalazione della lite, con la ottantenne fuggita dall'abitazione, è stata fatta al 113 dall’amministratore di sostegno dell’indagato che avrebbe dei problemi di salute. Qualcuno, avendo assistito all’aggressione dell’anziana, ha avvisato il tutore legale dell’uomo. Le pattuglie della squadra volante hanno raggiunto subito la palazzina nel cuore del rione cagliaritano. Gli agenti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno trovato l’anziana a casa di una nipote. Hanno ascoltato la donna mentre altri poliziotti raggiungevano l’abitazione dove si trovava il 52enne.

Le violenze

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo aveva colpito alla testa la madre, schiaffeggiandola e mandandola via di casa. «Non entrerai mai più», le ha urlato. La donna, sotto choc e dolorante, ha così raggiunto la parente, trovando un po’ di serenità. È qui che la vittima ha raccontato ai poliziotti i mesi di violenze. L’anziana non aveva mai chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e, per proteggere il figlio, non aveva mai presentato querele. Questa volta ha rivissuto gli ultimi periodi di paura. Aggressioni, insulti e minacce probabilmente andavano avanti da più di un anno.

Ancora minacce

I poliziotti si sono così occupati del 52enne, con alcuni precedenti per altri reati. L’uomo alla vista degli agenti, ha nuovamente insultato la madre: «Non ti faccio tornare a casa», ha urlato. Ci è voluto un po’ per riportare la calma. Con la ricostruzione di quanto accaduto e con i precedenti dei mesi scorsi, il magistrato di turno ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 52enne, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. L’anziana madre è così potuta tornare a casa sua.

