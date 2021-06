Picchia un anziano e lo deruba 

300

Euro

è la somma che il malvivente era riuscito a sottrarre all’anziano tra la truffa del libretto di circolazione e la rapina a casa

Ha prima conquistato la sua fiducia ed è riuscito a truffarlo. Poi lo ha pure malmenato e rapinato. La vittima è un anziano pensionato di Oristano, l’aggressore è Samuele Melis, 47 anni, originario di Terralba ma da tempo residente in città. L’uomo è finito in carcere su disposizione della procura della Repubblica di Oristano, con le accuse rapina aggravata e truffa. Martedì scorso è stato arrestato e al momento si trova nel carcere di Massama, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La storia

Tutto risale a un mese fa, secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile, diretti dal commissario capo Samuele Cabizzosu. Come è stato accertato dagli investigatori della Mobile, Samuele Melis aveva offerto il proprio aiuto all’anziano, 78 anni, per andare recuperare il libretto della sua auto negli uffici della polizia locale e gli aveva chiesto 100 euro per le spese legate a bolli e permessi vari. Alcuni giorni dopo, il pensionato si era informato dalla Polizia locale scoprendo che avrebbe potuto ottenere il libretto di circolazione senza spendere nemmeno un centesimo. A quel punto contatta subito Samuele Melis per chiedergli i soldi indietro.

La rapina

Il faccia a faccia nell’abitazione del’anziano, nel quartiere della stazione ferroviaria di piazza Ungheria, però si trasforma ben presto in un’accesa discussione culminata con l’aggressione dell’anziano. Melis lo spintona, facendolo cadere per terra. E proprio nel momento in cui il pensionato è più indifeso, l’aggressore riesce a prendergli dalle tasche dei pantaloni anche il portafogli, con 200 euro in contanti. Poi la fuga veloce anche a causa delle urla della vittima che in pochi minuti richiamano i vicini di casa.

Le indagini

Grazie a diverse testimonianze, alle immagini di alcune telecamere, e all'intervento immediato sul posto di alcuni agenti della squadra mobile fuori servizio, in poco tempo viene identificato il malvivente. Gli uomini della Questura gli contestano i reati di truffa e rapina, aggravata dal fatto di essersi introdotto nell'abitazione della vittima e di aver approfittato della sua condizione di minorata difesa. Per Melis, recidivo e con analoghi precedenti, è scattato l’arresto.

Pochi giorni fa il questore Giuseppe Giardina aveva rivolto un appello agli anziani, in particolare a coloro che vivono da soli, invitandoli a non aprire la porta di casa soprattutto agli sconosciuti. E nel caso di dubbi o sospetti aveva suggerito di avvisare subito le forze dell’ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

In questo periodo di vacanze è necessario fare molta attenzione, non aprire la casa agli sconosciuti e in caso di dubbi o sospetti è preferibile avvisare subito le forze dell’ordine