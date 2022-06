Picchia la ex per strada: operaio in cella 

Diverse le pattuglie arrivate dalla vicina Stazione e dalla Compagnia di Dolianova, al comando del capitano Luca Delle Vedove. Sul posto, è arrivata subito una ambulanza: le condizioni della donna sono apparse subito preoccupanti, tanto che si è deciso di fare intervenire l’elisoccorso. Dopo pochi minuti la vittima del pestaggio, dolorante, sotto choc, era al Brotzu: le sue condizioni sono apparse gravissime, col riscontro di un trauma cranico, lesioni e tumefazioni al volto e in altre parti del corpo e a un orecchio. Ferite che in parte potrebbero essere state anche provocate dalla caduta sulla strada.

Il dramma nella prima mattinata in via Verdi: secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Dolianova, la donna stava percorrendo a piedi la strada quando sarebbe stata avvicinata dall’ex marito. Fra i due ci sarebbe stata una discussione, poi degenerata: la vittima sarebbe stata ripetutamente colpita con calci e pugni, finendo pesantemente a terra.

Una donna presa a botte e ricoverata in ospedale in gravi condizioni: l’ex marito, un operaio, è finito in carcere a Uta, con la pesante accusa di tentato omicidio. È successo a Sant’Andrea Frius. La vittima, Francesca Serra, 53 anni, ha riportato un trauma cranico, lesioni a un orecchio e in diverse parti del corpo: i sanitari del Brotzu si sono riservata la prognosi, mantenendo la donna in terapia intensiva. In cella, nel pomeriggio di ieri, è finito Giuseppe Frau, 57 anni: i due sono separati da alcuni anni.

Una donna presa a botte e ricoverata in ospedale in gravi condizioni: l’ex marito, un operaio, è finito in carcere a Uta, con la pesante accusa di tentato omicidio. È successo a Sant’Andrea Frius. La vittima, Francesca Serra, 53 anni, ha riportato un trauma cranico, lesioni a un orecchio e in diverse parti del corpo: i sanitari del Brotzu si sono riservata la prognosi, mantenendo la donna in terapia intensiva. In cella, nel pomeriggio di ieri, è finito Giuseppe Frau, 57 anni: i due sono separati da alcuni anni.

Il dramma nella prima mattinata in via Verdi: secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Dolianova, la donna stava percorrendo a piedi la strada quando sarebbe stata avvicinata dall’ex marito. Fra i due ci sarebbe stata una discussione, poi degenerata: la vittima sarebbe stata ripetutamente colpita con calci e pugni, finendo pesantemente a terra.

I soccorsi

In soccorso di Francesca Serra sono arrivati alcuni passanti, compaesani, che hanno fatto scattare anche l’allarme telefonando al 118 e ai carabinieri.

Diverse le pattuglie arrivate dalla vicina Stazione e dalla Compagnia di Dolianova, al comando del capitano Luca Delle Vedove. Sul posto, è arrivata subito una ambulanza: le condizioni della donna sono apparse subito preoccupanti, tanto che si è deciso di fare intervenire l’elisoccorso. Dopo pochi minuti la vittima del pestaggio, dolorante, sotto choc, era al Brotzu: le sue condizioni sono apparse gravissime, col riscontro di un trauma cranico, lesioni e tumefazioni al volto e in altre parti del corpo e a un orecchio. Ferite che in parte potrebbero essere state anche provocate dalla caduta sulla strada.

Quando i carabinieri sono arrivati in via Verdi pochi minuti dopo la tragedia sfiorata, Giuseppe Frau era ancora lì: accompagnato in caserma, è stato trattenuto sino a quando il magistrato ha disposto l'arresto con trasferimento al carcere di Uta dove l’indagato, come detto accusato di tentato omicidio, è arrivato nel tardo pomeriggio.

I testimoni

In caserma per tutta la giornata sono stati convocati i testimoni dell’aggressione che avevano anche soccorso la donna: i carabinieri hanno subito cercato di ricostruire tutte le fasi dell’accaduto. Verso le 13 il primo rapporto al magistrato, firmato dal capitano Delle Vedove. Nella prossime ore, l’indagato potrà raccontare la sua verità al magistrato alla presenza del suo legale di fiducia. L’interrogatorio si terrà forse in carcere. Intanto per oggi nelle caserma di Sant’Andrea Frius e di Dolianova, sarebbero previsti nuovi interrogatori con la ricostruzione dell’accaduto che sarebbe comunque quasi definita in tutti i particolari. Inutile cercare di saperne di più: il riserbo delle forze dell’ordine sulla vicenda è totale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata