Piazzetta Sant’Efisio, il catechismo ora si fa all’aperto  

Le notti di Sant’Efisio a Stampace. Nella piazzetta, ogni mercoledì - ancora per tutto il mese di agosto - al tramonto, confidando magari nel maestrale, un’insolita animazione: confratelli e consorelle allestiscono una estemporanea platea per accogliere un momento di catechesi. Tutti a lezione di Bibbia e Vangelo sotto la guida di don Mario Ledda, non nuovo a iniziative di questo genere anche quando era rettore della chiesa di San Lorenzo al Buoncammino.

«Abbiamo voluto lanciare questo esperimento che vuole essere anche una simpatica provocazione», dice don Ledda, stampacino doc e cappellano di Sant’Efisio. «Quella, una volta alla settimana, al mercoledì, di trascorrere la serata nei nostri spazi confraternali, aprendoli al quartiere e alla città, per un momento di serena e familiare condivisione della Parola di Dio».

Filo conduttore di queste “catechesi estive” la parabola del Buon Samaritano che don Mario ha spezzato in sei capitoli. «Devo dire che, vista la partecipazione, la risposta è stata più che confortante, a dimostrazione che è possibile, con un minimo di fantasia e un pizzico di audacia, e a costo zero, proporre iniziative che vadano oltre quelli che sono i tradizionali e storici impegni di confratelli e consorelle».

«Vedere la piazzetta animarsi così ogni mercoledì», aggiunge Andrea Loi, presidente dell’antica Arciconfraternita del Gonfalone «ci conferma nella linea adottata da questa dirigenza, quella cioè di coniugare la devozione al Santo con la promozione della cultura biblica e della nostra specifica spiritualità. Come dire, non solo processioni e antichi riti ma anche apertura alle nuove forme di evangelizzazione come la Chiesa ci sta chiedendo attraverso il Sinodo».

Un’estate che, per il tempio di Stampace intitolato al protettore dei sardi, sarà anche occasione per mettere mano ad alcuni interventi di restauro non più rimandabili. «A cominciare dal portale della chiesa, aggredito dai tarli e in condizioni critiche, che necessita di un urgente trattamento e di un delicato restauro», precisa il presidente Loi. «Ma, assieme, ci sarà da intervenire anche su alcune statue, su tutte quella della Madonna del Riscatto, per le quali non è più possibile ritardare oltre il loro recupero». Fra le altre iniziative, alla ripresa delle attività nel prossimo mese di ottobre, anche la sistemazione definitiva del Presepio artistico sardo, avuto in eredità dalla Gioc, e che finalmente potrà godere di una dignitosa valorizzazione.