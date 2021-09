Piazze vietate, movida al bando 

«Sempre più spesso giungono segnalazioni per assembramenti, schiamazzi, giochi con pallone, alla morra, musica ad alto volume, con continuo disturbo della quiete pubblica, in particolare in zone sensibili come la piazza del Sacro Cuore, la via Fara, la scalinata Luisa Monti, il colle di Santa Filomena dove si trova il Cottolengo e l'area del Tirassegno, fra la via Verdi e la via Toscanini». Per il sindaco, «tali comportamenti alimentano la percezione del disagio e l'insicurezza dei cittadini e ledono il diritto al riposo, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, creando, inoltre, una forte turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici».

I padroni della sera e della notte sono ormai gruppi di ragazzi che, assenti le loro famiglie che ne controllino comportamenti e orari, si impadroniscono di spiazzi e piazze che diventano i luoghi di una strana movida che vive l'età dell'incoscienza e se ne infischia del Covid e delle sue regole. Ma anche del rispetto per i beni pubblici, i luoghi sacri, del riposo di chi, nella sua casa, a causa dell'età e della malattia, deve subire i loro schiamazzi. Vigili assenti, questi giovani che dimostrano pochi valori e molto volere, diventano i padroni degli spazi. Tanto da motivare una durissima ordinanza del sindaco Piero Casula, che da oggi vieta e punisce gli assembramenti.

Il sindaco

Il divieto

Dopo aver, nei mesi scorsi, chiesto invano aiuto e vigilanza alle famiglie, il primo cittadino agisce di autorità e vieta «di stazionare, di creare assembramenti, schiamazzi, giochi chiassosi, musica non autorizzata all'aperto, nonché il consumo di bevande alcoliche all’aperto, con la sola eccezione dei locali che siano autorizzati all’uso del suolo pubblico». Vietata la sosta e l'assembramento nei distributori automatici h 24.

I controlli

I controlli saranno capillari ed attuati dalle forze dell'ordine e non solo dai Vigili urbani. Una scelta dura e, per taluni aspetti, drammatica ma coraggiosa, che richiama le norme amministrative e penali in materia di contenimento della pandemia da Covid-19. I trasgressori saranno identificati e, fatte salve le disposizioni di ambito penale che dovessero essere ravvisate, a loro carico verrà disposto l'allontanamento forzoso e sanzioni amministrative da 100 a 300 euro.

I vandali

Nei mesi scorsi una banda di giovinastri si rese protagonista nella via Carducci di lanci di sassi dal secondo piano di una casa in costruzione contro autovetture in transito. Qualcosa che va oltre il concetto assolutorio di “ragazzata”. Oltre a riflettere sulle cause e la natura di questi comportamenti che da allora continuano irrispettosi, il Comune si trova costretto a porre un argine autoritario, creando a Bosa una sorta di zona gialla non dichiarata. Ma, in realtà, non è in discussione la libertà di uscire o riunirsi: solo la pretesa che questo diritto diventi un abuso da parte di bande di giovani nei confronti degli altri.

