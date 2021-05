Piazze e parchi diventano il regno dei bulli  

I problemi arrivano soprattutto la sera. Nelle piazzette, nei parchi, ma anche nelle strutture sportive abbandonate come il Pattinodromo, si riuniscono bande di ragazzini che disturbano anziani, mamme e bambini. Succede soprattutto al parco Europa, il grande polmone verde di Pitz’e Serra tanti sono costretti a subire angherie, a schivare biciclette che sfrecciano a tutta velocità e a incassare minacce e insulti. «Alcuni ragazzi corrono con le bici in mezzo a noi e rischiano di farci cadere», dice un anziano che vuole mantenere l’anonimato, «bisognerebbe vietare almeno l’accesso alle biciclette. E certe volte entrano persino con i motorini».

Il racconto

Nel giardino nessuno vuole esporsi, parlando con nome e cognome, ma in tanti raccontano che «spesso siamo stati costretti ad andare via». Tra questi ragazzi, spesso c’è chi passa il limite: «Se vedono una bella ragazza, che passeggia con il suo bimbo, cominciano con gli apprezzamenti, anche pesanti».

A questo si aggiungono i furti e i danneggiamenti alle auto: una decina quelle “aperte” di recente nel parcheggio dell’Iperpan per rubare oggetti di nessun valore, gli incendi agli stessi veicoli e pare persino in alcuni spazi, lo spaccio.

Tutti problemi che il Comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, ha esposto in un incontro con i carabinieri nella caserma di via Milano.

«Un incontro molto costruttivo», ha detto il presidente del Comitato Mario Sotgiu, «hanno ascoltato i veri problemi, di cui erano già a conoscenza in molti casi, e hanno assicurato interventi ancora più efficaci. Siamo molto contenti di questo confronto».

Durante la riunione il comitato ha esposto le varie problematiche zona per zona. A cominciare dal quartiere di Sa Forada «dove si sarebbe rilevato un incremento della delinquenza minorile, furti di auto, veicoli con cristali rotti concentrati soprattutto tra le vie Monsignor Angioni, Liguria e Sant’Antonio». Da qui si passa all’ex pista di pattinaggio in via Belgio. Lluogo affollato la sera da gruppi di ragazzi poco raccomandabili che vietano l’accesso alle mamme con i bambini con minacce verbali e non solo».

La mappa

Nell’elenco del Comitato ci sono poi le vie Svizzera, Grecia e Finlandia dove i residenti ormai hanno paura di parcheggiare le macchine in strada per via dei numerosi incendi e atti vandalici di qualche mese fa quando erano stati dati alle fiamme 14 veicoli. Il Comitato ha poi confermato che «anziani e mamme con i bambini, che specialmente la sera frequentano il parco Europa, vengono molestati da gruppi di ragazzini. Per questo chiediamo l’intervento della forza pubblica affinché possa porre fine a tutto questo e consenta ai cittadini di passare qualche ora nel parco senza essere minacciati e insultati».

L’invasione

Tra l’altro la recinzione divelta dalle parti di via Sant’Antonio consente liberamente l’accesso a tutti anche nelle ore notturne in barba a norme anti Covid e coprifuoco. Proprio da li erano entrate diverse persone nel periodo del lock down nonostante i divieti utilizzando anche gli attrezzi ginnici tanto che era stato necessario l’intervento della Polizia locale. «Continueremo come sempre a vigilare e informare», prosegue Sotgiu, «il nostro compito è raccogliere le istanze dei cittadini e farle presenti agli enti preposti. Siamo pronti a incontrare le forze dell’ordine anche in futuro se si rivelasse necessario». E i problemi sono ovviamente destinati ad aumentare con la bella stagione quando si tende a stare di più all’aria aperta e i gruppi di ragazzi che si riuniscono per parchi e piazze sono in numero sempre maggiore.

Abbiamo segnalato diversi episodi ai carabinieri, è necessario un intervento