Piazza sul mare, la città divisa 

«Non è un tunnel», cioè una strada completamente interrata che elimina il traffico in superficie, dice l'architetto Stefano Boeri. «È una trincea», una scavo più “leggero”, che inghiotte comunque le auto, ma che resta aperto in superficie, aggiunge. Non è una banale questione semantica. Né solo una diversa visione ingegneristica. È molto di più. Ed è qui, sulla trincea, una delle ipotesi di scenario previste dall’archistar per realizzare il grande progetto del waterfront di via Roma voluto dall’amministrazione guidata da Paolo Truzzu che si riaccende il dibattito in città. Con ingegneri trasportisti e urbanisti che, insieme a tutti i cittadini, alimentano la discussione.

Contrari

Pasquale Mistretta, per diciotto anni rettore dell’università di Cagliari e decano degli urbanisti, spiega che «riservandomi di studiare in maniera più approfondita il progetto, i problemi di via Roma difficilmente si possono risolvere con una doppia corsia dedicata al verde. Che», avverte, «se cresce troppo, e questo succede di sicuro, e non viene curato costantemente si crea il rischio di oscurare i portici di via Roma». Sulla trincea, invece, «da trent’anni si parla del tunnel. Roba vecchia». Sulla stessa linea anche Italo Meloni, docente di Trasporti all’università di Cagliari. «Quando la progettazione sarà definitiva bisognerà capire come si risolve il problema degli attraversamenti pedonali sopra la trincea. Un’opera che rappresenta comunque una “frattura” che per essere ricoperta ha bisogno di passaggi sopraelevati», l’idea è di utilizzare arbusti e giardini pensili. «Ma questo è solo uno degli aspetti di dettaglio che andranno valutati più avanti. In generale», dice, «ritengo che l’approccio sia sbagliato, nel senso che è un errore continuare a prevedere il traffico di attraversamento in via Roma nel momento in cui si pianificala grande piazza sul mare. Sarebbe servito più coraggio e studiare un masterplan in cui non sono previste le auto, se non quelle del traffico locale e “lento”», ma per l’architetto Boeri questa ipotesi era impensabile, «invece si sta vincolando il progetto del waterfront alla soluzione dei problemi del traffico».

Favorevoli

Mauro Coni, docente di strade, ferrovie e aeroporti e coordinatore del corso di studi di Ingegneria civile, ambiente e architettura dell’università di Cagliari, spiega che «colgo con piacere il fatto che non si è parli di tunnel ma di eventuali altre soluzioni molto più leggere e sostenibili, favorendo la pedonalità e il trasporto pubblico, integrando e potenziando il verde come elemento di cucitura con la città e il grande spazio che la storicamente l’allontanata dal mare e dal porto. Le soluzioni alternative», al tunnel, «esistono, con numerosi esempi di qualità in Europa. In Olanda, in Spagna, in Germania le strade ormai vengono spesso costruite in modeste trincee, 2-3 metri più basse della superficie e scavalcate con parchi di contenuta ampiezza. Quello presentato dal professor Boeri è ancora il concept iniziale ma contiene le linee strategiche condivisibili di quello che sarà il futuro progetto, basato sulle persone, il verde, la storia dei luoghi». Secondo Ginevra Balletto, docente di Tecnica e pianificazione urbanistica all’università di Cagliari, «è apprezzabile lo sforzo del professor Boeri che mette insieme obiettivi di rigenerazione urbana attraverso il verde. Ho solo qualche dubbio, che pongo come riflessione e non come critica: avremo bisogno in futuro di quella infrastruttura?», cioè la trincea. «Soprattutto alla luce del fatto che gli attraversamenti pedonali sono solo tre», tra i portici e la grande piazza, «oltre a essere prevista una passerella sopraelevata tra via Roma e viale Regina Margherita lungo piazza Ingrao che mi fa pensare che la permeabilità da parte dei cittadini», l’accessibilità alla piazza, «sia limitata. Apprezzando il progetto, penso che questa sia l’occasione per essere coraggiosi: oggi bisogna vedere il futuro, quando sono in atto grandi trasformazioni locali e internazionali».