Piazza Sorcinelli, dove regnano degrado e sporcizia  

Dal maggio dello scorso anno le bancarelle sono state eliminate da piazza Sorcinelli. Lo storico mercato degli ambulanti che per anni aveva occupato ogni angolo del grande parcheggio sotto le finestre della Regione era stato trasferito da Viale Trento e dintorni al parcheggio “Cuore” di Sant’Elia. Uno spostamento in massa imposto dal Covid ma anche dalle polemiche su come l’area restava carica di rifiuti per ore dopo la chiusura del mercatino.

Le regole

È trascorso oltre un anno ma, almeno sul fronte dei rifiuti, poco o nulla è cambiato. Sotto gli alberi, sotto le finestre del Palazzo, la sporcizia resta. Cresce. Si riproduce tra le imponenti radici delle piante, nelle aiuole dimenticate e ormai cariche di erbacce, a due passi dalle centinaia di auto che ogni giorno sostano nei “parcheggi della Regione”. Già, la Regione. Evidentemente cieca sullo sconcio che persiste in questa parte della città dove oltre ai rifiuti abbonda l’erba secca cresciuta a dismisura su quelle che dovrebbero essere aiuole verdi e fiorite. A estate inoltrata e mentre l’Isola brucia per colpa di scellerati, Cagliari, almeno in questo punto della città, non rispetta le regole della bonifica obbligatoria, di quella pulizia di terreni privati che l’ordinanza della Regione e l’ordinanza del sindaco impone. Peccato che parcheggio e giardinetti siano pubblici. E pubblico deve essere l’intervento di pulizia dalle erbacce.

I pericoli

Basta davvero poco perché in piazza Sorcinelli si scateni l’inferno. Una cicca accesa, una scintilla. Gli alleati non mancano. La sporcizia, il caldo torrido. Magari un po’ di vento, come quello che soffia in questi giorni in città.

Inspiegabili i ritardi. E pure quella recinzione (ormai malconcia) di plastica arancione che circonda uno dei punti più compromessi della zona, dove un immenso ficus con le sue radici superficiali nasconde sacchi di rifiuti, cartacce, lattine di bibite, bottiglie di birra. E la storia si ripete anche in altre aiuole, dove piatti e bicchieri di plastica, resti di pic-nic improvvisati, spuntano dall’erba alta e secca. Al pari di un pneumatico e dei rami tagliati delle piante e lasciati abbandonati sul posto.

