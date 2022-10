Piazza Oberdan è terra di nessuno  

La testimonianza di un fermento giovanile decisamente sopra le righe, arriva anche da Gianmario Mattu, residente nella zona e spesso spettatore di alcuni atteggiamenti poco ortodossi: «Anche nella vicina via Crocifisso le dinamiche non sono tanto differenti. - spiega - Arrivano per espletare i propri bisogni dietro le macchine parcheggiate, si sbarazzano dei rifiuti dove capita e molto spesso lo fanno addirittura all’interno dello spiazzo del condominio, lanciando l’immondizia oltre un cancello». Arianna Cortese, abitante della zona e consigliera comunale di minoranza dei Riformatori, già in passato aveva sollevato le problematiche legate all’assenza di quiete durante le ore notturne e ai comportamenti per niente civili di alcuni gruppi di ragazzi: «Mi sono fatta portavoce dei residenti della zona, abbiamo raccolto una serie di firme e fatto pervenire la questione sulla scrivania del prefetto, ma non abbiamo mai ottenuto nessuna risposta. Nel frattempo la situazione non è affatto migliorata. - spiega Cortese - Si tratta di una criticità legata principalmente alla mancanza di controlli adeguati. Con la fine del lockdown c’è stata una continua escalation di episodi d’inciviltà».

Massimo Bardi è il titolare dell’attività “Steak House, brace e grano”, la sedia scaraventata su uno degli alberi appartiene al proprio arredo: « Quello è niente in confronto a tutto il resto. - svela Bardi - È successo altre volte e non si limitano a qualche lancio di sgabello o di bidoni dell’immondizia. Il problema è ben più serio, perché il comportamento che attuano ogni sera e fino alle prime ore del mattino, non è più accettabile. Stiamo parlando di un centinaio di giovani che mangiano e bevono lasciando rifiuti in ogni dove, urlano, giocano a palla pericolosamente vicino ai tavoli dove i clienti sono accomodati, urinano dove capita, addirittura dentro gli androni dei palazzi se trovano la porta d’ingresso aperta. La situazione sta diventando insostenibile e nessuno è ancora intervenuto, non ci sono controlli e continuano indisturbati nelle loro attività».

Una sedia lanciata ed impigliata fra i rami di una piazza pubblica è il simbolo di una “movida” notturna che sconfina ampiamente nell’inciviltà. Piazza Oberdan è divenuta da diverso tempo il teatro dove decine di ragazzi si lasciano andare in azioni e comportamenti che poco hanno a che vedere con il sano divertimento. Ne sanno qualcosa i residenti della zona e i proprietari dei locali commerciali presenti.

Le proteste

Il Comune

L’assessore alla Polizia locale Francesco Melis intanto suggerisce il da farsi: «Invito tutti i cittadini ad intraprendere le azioni necessarie quando capitano certi episodi, ovvero denunciare l’accaduto alle autorità competenti, alle Forze dell’ordine. - dichiara Melis - Anche solo per poter visionare le telecamere di sicurezza deve necessariamente esserci un riscontro oggettivo di un soggetto che ha presentato un esposto, una denuncia o una segnalazione. Senza di queste non si può risolvere nulla e non si ha il titolo per poter visionare le immagini» .

