Piazza Manno, si va a piccoli passi  

C’è piazza e piazza, non sono tutte uguali. Si capisce che mettere mano a piazza Manno è complicato tre volte tanto che rifare piazza Ungheria (stazione ferroviaria) dove i lavori stanno procedendo a passo di carica e, salvo intoppi, a giugno si chiude. Ma anche con i tempi è vietato esagerare e con Piazza Manno si è superato il limite. Più che la volontà politica a innestare il freno è stata la burocrazia che quando ci sono di mezzo resti importanti della storia ci va molto cauta.

Piazza Manno

E così nello slargo di Porta mari si va avanti a piccoli passi e, in attesa del “miracolo”, il degrado è totale: la pavimentazione è solo un’idea, le panchine malandate, il decoro un dubbio. Aspettando che il progetto da un milione 682 mila euro firmato dall’architetto fiorentino Piera Bongiorni lasci le nebbie burocratiche e approdi finalmente nella gara d’appalto e una volta per tutte nel cantiere. Quando? A metà anno ma non è neppure detto. Le ultime notizie, riferite dall’assessore al Decoro e verde Gianfranco Licheri, davano il carteggio nell’anticamera della conferenza dei servizi con la partecipazione di tutti gli enti interessati. Tra questi la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio che potrebbe risultare determinante dato che non si può escludere (anzi gli esperti lo danno quasi certo) che durante gli scavi di sistemazione della piazza possano saltar fuori elementi di epoche antiche con inevitabili ritardi nell’esecuzione dei lavori. Il progetto aveva scatenato un vivace dibattito, in particolare sulla fruizione reale dei beni culturali che insistono nella piazza. In particolare i resti della Torre di San Filippo e dei basamenti della Porta a Mare sulla base dei risultati della campagna di scavi degli anni 2000 e dei rilievi del giugno 2020 della società Henge.

Il Comune

«Con la Soprintendenza si è rimasti d’accordo sul fatto che nel corso dei lavori si sarebbe deciso come tutelare e valorizzare gli eventuali ritrovamenti, senza interrompere i lavori di riqualificazione di una piazza che al momento è impresentabile», puntualizza l’assessore Licheri. Non a caso il quadro economico prevede una cifra che potrà aumentare o diminuire a seconda delle necessità emerse in fase di esecuzione dei lavori. Al momento lo stato dell’arte non presenta novità rispetto a dieci mesi fa quando la giunta Lutzu approvò il progetto. Si procede ma per la nuova piazza Manno ci sarà ancora da attendere parecchi mesi. Non anni, si spera.