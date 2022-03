Piazza Manno, è l’ora della svolta 

Con parere positivo sono state approvate «le opere e le indagini archeologiche nel rispetto delle prescrizioni vincolanti – recita il provvedimento – esprime parere favorevole sotto il profilo della tutela storico architettonica e autorizza l’intervento». Semaforo verde anche per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; da parte degli altri enti non c’è stata alcuna osservazione, quindi la conferenza si è chiusa positivamente.

A fine dicembre 2021 il dirigente del settore Lavori pubblici Alberto Soddu aveva indetto la conferenza dei servizi a cui spettava l’ultima parola sul progetto definitivo, redatto dallo studio di architetti fiorentini guidati da Piera Bongioni, per la riqualificazione urbanistica di piazza Manno. Tra i vari enti oltre a Regione, Arpas, Provincia, Abbanoa, polizia locale soiccava la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera con il servizio tutela paesaggio della Regione che ha chiesto «di attuare le misure di contenimento per attenuare eventuali effetti negativi sulle matrici ambientali».

Per la nuova piazza Manno è stato fatto anche l’ultimo passo. E non era da poco visto che nel via libera della conferenza dei servizi c’è anche la benedizione della Soprintendenza su un progetto che deve riqualificare una delle piazze più ricche di storia sia in superficie che sotto terra, con resti delle antiche mura e della Torre di San Filippo. Superato quindi quest’ultimo passaggio, adesso dovrà essere bandita la gara d’appalto per i lavori.

Per la nuova piazza Manno è stato fatto anche l’ultimo passo. E non era da poco visto che nel via libera della conferenza dei servizi c’è anche la benedizione della Soprintendenza su un progetto che deve riqualificare una delle piazze più ricche di storia sia in superficie che sotto terra, con resti delle antiche mura e della Torre di San Filippo. Superato quindi quest’ultimo passaggio, adesso dovrà essere bandita la gara d’appalto per i lavori.

La conferenza

A fine dicembre 2021 il dirigente del settore Lavori pubblici Alberto Soddu aveva indetto la conferenza dei servizi a cui spettava l’ultima parola sul progetto definitivo, redatto dallo studio di architetti fiorentini guidati da Piera Bongioni, per la riqualificazione urbanistica di piazza Manno. Tra i vari enti oltre a Regione, Arpas, Provincia, Abbanoa, polizia locale soiccava la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera con il servizio tutela paesaggio della Regione che ha chiesto «di attuare le misure di contenimento per attenuare eventuali effetti negativi sulle matrici ambientali».

La Soprintendenza

Con parere positivo sono state approvate «le opere e le indagini archeologiche nel rispetto delle prescrizioni vincolanti – recita il provvedimento – esprime parere favorevole sotto il profilo della tutela storico architettonica e autorizza l’intervento». Semaforo verde anche per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; da parte degli altri enti non c’è stata alcuna osservazione, quindi la conferenza si è chiusa positivamente.

Il progetto

Il prossimo passaggio da parte del Comune sarà il bando di gara per l’affidamento dei lavori che, se non ci saranno intoppi potrebbero partire in autunno. Il progetto da un milione 622 mila euro prevede la riqualificazione della piazza su cui si affaccia la ex reggia giudicale. Previsti ampi spoazi verdi, zone pedonali e una pavimentazione in diversi materiali. L’obiettivo dell’amministrazione, accolto da progettisti e Soprintendenza, mira a valorizzare il carettere storico e le ricchezze della piazza. Tanto è vero che di deciderà di volta in volta come tutelare e valorizzare gli eventuali ritrovamenti, senza però interrompere i lavori in una piazza che al momento si presenta in totale degrado.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata