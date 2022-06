Piazza e parcheggi al posto del mercato, progetto al decollo 

Da piazza Dessì a viale Colombo. Dopo l’ipotesi lanciata in Consiglio comunale alcuni mesi fa, ora il progetto è pronto ad approdare in Giunta: via l’attuale mercato civico, che sarà demolito per fare spazio a una grande piazza davanti al palazzo comunale di via Porcu, con tanto di parcheggio sotterraneo. I box saranno trasferiti in viale Colombo, dove l’intenzione è quella di realizzare anche una seconda area per la sosta interrata. La prossima settimana è atteso il sì dell’esecutivo, poi la discussione del progetto si dovrebbe spostare in Consiglio comunale con una riunione dedicata.

I passi

Nessun dettaglio ulteriore sul progetto al momento, tantomeno sul costo totale dell’intervento. «Nei prossimi giorni saremo nelle condizioni di dare il via con una delibera di Giunta», si è limitato a dire il sindaco Graziano Milia durante il suo video mattutino diffuso attraverso whatsapp. Il riferimento è al «progetto per lo spostamento del mercato civico, con la realizzazione di una piazza e di due parcheggi sotterranei», ha ricordato il sindaco per poi aggiungere: «Stiamo cercando di cambiare il volto alla città».

Si va quindi verso la demolizione dell’attuale mercato. Tema che coinvolge tutta la politica cittadina, compresi i gruppi e i partiti che stanno all’opposizione. «La struttura è sicuramente fatiscente e ormai poco funzionale, non so però se spostare tutto in viale Colombo sia la soluzione migliore», il commento della capogruppo del Pd Barbara Cadoni. «Bisogna capire se e quali studi sono stati fatti per quanto riguarda l’impatto di questo trasferimento, prima di tutto sul traffico lungo viale Colombo. Valuteremo come partito la nostra posizione», aggiunge Cadoni, «prima è importante conoscere il progetto nel dettaglio e vedere cosa ne pensano in primis i cittadini, e gli stessi operatori del mercato. Perché decisioni importanti come questa», sottolinea, «ritengo vadano discusse e valutate prima anche con chi nel territorio ci vive e ci lavora».

Le posizioni