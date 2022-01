Piazza di San Pietro biglietto da visita per tutti i turisti 

Una piazza rifatta a nuovo in prossimità dello svincolo per Villasimius, siepi studiate dagli architetti del verde e l’infopoint spostato dall’altra parte della strada, all’interno del caseggiato comunale che ospita un circolo culturale. Un intervento da mezzo milione di euro (i lavori saranno appaltati entro questa settimana) per trasformare la borgata di San Pietro nella principale porta d’ingresso per i turisti. «È un progetto fondamentale - spiega il sindaco Eugenio Murgioni - per migliorare l’immagine del Comune. La piazza di San Pietro sarà rifatta con una pavimentazione pregiata e diventerà un punto di attrazione. Allo stesso tempo realizzeremo un nuovo infopoint con in più un doppio video-touch, uno istituzionale e un altro dedicato alle tante attività economiche di Castiadas».

Il progetto

I lavori dovrebbero iniziare a febbraio e riguarderanno anche la borgata più vicina a San Pietro, quella dove si trovano le vecchie carceri. I maestri del verde ridefiniranno gli spazi di fronte, appunto, all’ex colonia penale e alla chiesa di San Basilide. Sempre a San Pietro nuova vita alle aree che circondano sia la scuola professionale che la chiesa della Madonna dell’Assunta. Verde che dal prossimo anno potrebbe essere curato direttamente dai giovani di Castiadas: «A febbraio proprio a San Pietro partiranno i corsi di un certo livello per giardinieri. Le richieste sono state trenta, al momento ne abbiamo potuto soddisfare solo quindici. Contiamo di far partire un secondo corso a breve, Tutto questo in ogni caso dimostra il forte interesse che c’è per questo mestiere. L’auspicio è che gli iscritti possano poi trovare un lavoro proprio qui a Castiadas».

Il ponte

In primavera, come annunciato a novembre dal commissario della Provincia del Sud Sardegna Mario Mossa, dovrebbero inoltre iniziare i lavori per la realizzazione di un secondo ponte a due corsie (una per ogni senso di marcia) di fianco a quello vecchio e stretto. Un’opera attesa da decenni che dovrebbe porre fine agli ingorghi estivi con file, talvolta, chilometriche. E poi una rotatoria del diametro di 35 metri per indirizzare il traffico verso Villasimius, Castiadas o la spiaggia di Cala Marina. Non solo: nei pressi della rotatoria è prevista un’ulteriore area verde con in più gli stalli per le auto. Un progetto, nel complesso, da un milione e 200 mila euro. «In questo modo, la borgata di San Pietro diventerà un bellissimo salotto d’ingresso verso le bellezze del territorio. Un valore aggiunto al patrimonio culturale dei nostri piccoli centri urbani».