Piazza delle Aquile in mano ai vandali: «Servono interventi» 

La situazione di piazza delle Aquile a Pirri si fa sempre più grave: nella notte tra lunedì e martedì, orde di ragazzini tra i 13 i 20 anni hanno distrutto e rovesciato per terra i vetri che delimitano la recinzione dei muri della piazza. Non è la prima volta che ciò si verifica e, soprattutto nell’ultimo mese, gli atti vandalici si sono fatti sempre più frequenti.

Lo scenario a cui assistono giornalmente gli abitanti che passano per quel punto è desolante: pezzi di vetro sono stati staccati andandoci sopra con gli scooter, le schegge sono ovunque, una delle panchine per la terza volta in meno di un mese è stata divelta dei piedi, staccata dal muro, spostata e messa diagonalmente, oltre ad essere stata imbrattata e resa ancora più sporca. Le segnalazioni sono state molteplici da parte degli abitanti, spesso anche in forma anonima per paura di subire ripercussioni.

È capitato, infatti, che chi vive nelle vicinanze, in via Monsignor Casu, via Corridoni e via Toti, abbia cercato di rivolgersi educatamente ai giovanissimi ricevendo in cambio insulti e minacce. «La situazione non può più essere sottovalutata e se non si interviene subito si rischia che queste azioni sfocino in qualcosa di ancora più grave», denuncia Enrica Fois, consigliera dei Riformatori.

Non solo atti vandalici bensì vere e proprie azioni micro criminali ripetute nel tempo. «Tutta la comunità di Pirri è spaventata per quello che si sta verificando», prosegue Fois, «la piazza delle Aquile dovrebbe essere un luogo accogliente per tutti i cittadini che vogliono trascorrere lì del tempo all’aria aperta, invece è un covo di delinquenti».

Lo sgomento e la delusione sono palpabili così come la preoccupazione dei genitori dei bambini della scuola dell’infanzia di San Giuseppe che si affaccia proprio sulla piazza: hanno paura di esporsi perché temono ripercussioni sui propri figli, costretti a non poter usufruire dei giochi costruiti appositamente per loro a causa dei ragazzini che sgommano con lo scooter lì attorno e in cui salgono sopra con le biciclette. «Questa è l’ennesima segnalazione che facciamo e ci auguriamo vivamente che non cada nel vuoto», conclude amareggiato Alessandro Fadda, consigliere dei Riformatori. «Oltre a un intervento dell'amministrazione serve una presa di posizione decisa da parte di tutta la comunità pirrese: una manifestazione, un sit-in, qualsiasi cosa per fare capire che piazza delle Aquile è dei cittadini onesti e non dei vandali e dei bulli».