Piazza del Carmine, il rilancio resta sulla carta 

Tante parole spese, l’annuncio di progetti e iniziative, un’applicazione come vetrina virtuale, la sottoscrizione di protocolli per garantire la sicurezza. Ma in piazza del Carmine, soprattutto in certi orari, regna il degrado e il disordine. «Domenica notte», sbotta Massimiliano Abis del Caffè Punto, «ci hanno danneggiato la base in cemento per l’ombrellone. Giovedì alcuni ubriachi che stazionano nelle panchine hanno distrutto un tavolino e una sedia». Marco Rossi, del comitato Stampace, aggiunge: «Purtroppo la piazza non è ancora il salotto della città, ma il bagno di servizio. Sono stati annunciati tanti progetti per il rilancio della zona: siamo a luglio e non si vede ancora nulla».

Ubriachi e molesti

Insomma passano gli anni, cambiano le amministrazioni, ma il risultato sembra essere sempre lo stesso: il rilancio e la riqualificazione di piazza del Carmine restano nel libro dei sogni. Qualcosa è cambiato: i tavolini dei bar animano la zona e in alcuni giorni della settimana le famiglie si riappropriano della piazza. Per il resto però le panchine sono presidiate da gruppi di sbandati, ubriachi e molesti. E l’attività di spaccio, gestita in particolare dai giovani stranieri, prosegue nonostante i numerosi arresti e operazioni delle forze dell’ordine. E la sera, al buio, la situazione peggiora, con le strade vicine trasformate in “wc”. Anche qui la malamovida fa sentire le sue conseguenze negative.

La denuncia

Gli ultimi episodi, in ordine cronologico, sono avvenuti al Caffé Punto. «Il gruppetto di sardi ubriachi», spiega Abis, «si è seduto in un tavolino, versandosi la loro birra nei bicchieri lasciati da precedenti clienti. La mia collega li ha invitati ad alzarsi. Loro hanno reagito male e uno ha spaccato una sedie e un tavolino». Le telefonate al 112 non sono servite: «Dalla centrale dei carabinieri mi hanno detto che non potevano intervenire e di presentare una querela». Dal comitato Stampace aggiungono: «Abbiamo segnalato più volte all’amministrazione il degrado nella piazza. Anche in un incontro con l’assessore alla Sicurezza, Carlo Tack. Servirebbero servizi mirati, magari con agenti in borghese. E iniziative per ravvivare la zona: eventi reali però e non parole o progetti che restano irrealizzati».

L’associazione

E proprio per cercare di avviare una serie di programmi in piazza del Carmine è recentemente nato il centro commerciale naturale Fronte del Porto. «La soluzione», evidenzia Stefano Lai, «non può essere militarizzare la piazza. Con i commercianti e imprenditori della zona stiamo lavorando su una serie di iniziative: serate musicali, convegni, presentazione libri, corsi di disegno, giochi per bambini. Ci sono troppe serrande di attività abbassate: rinobilitare la piazza rilancerà anche l'economia». Anche il Comune è pronto a fare la sua parte: «C’è una delibera di giunta pronta: deve essere solo approvata. Tra i progetti anche quello per una serie di iniziative per il rilancio di piazza del Carmine. Presto comunicheremo il calendario».

RIPRODUZIONE RISERVATA