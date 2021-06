Piazza dei Mercati tra spaccio e degrado 

Piazza dei Mercati terra di nessuno. Tra schiamazzi, risse, sporcizia, degrado e continui raid vandalici l’area con i parcheggi sotterranei (e inutilizzati) è diventata off-limits, una sorta di quartiere malfamato, che chi può evita come la peste. Il presidente di Confcommercio ha già chiesto un incontro urgente con l’Amministrazione e le forze dell’ordine per affrontare quello che, a suo parere, è un gravissimo problema di ordine sociale che rischia di minare la ripartenza. Il problema è che sotto quella piazza al centro della città c’è pure l’unico grande posteggio pubblico per auto. Trecento posti che servirebbero come il pane in una città turistica, ma che restano sempre vuoti per la paura dei danneggiamenti che si ripetono ogni fine settimana. Ogni tanto il Comune ci prova a rimettere ordine. Ma non basta.

L’opposizione

«Crediamo sia giunto il momento di ristrutturare e valorizzare il parcheggio della Piazza dei Mercati, affidandolo a privati attraverso la formula del project financing», dicono dai banchi dell’opposizione in Consiglio comunale: «Non si può proseguire con un parcheggio pubblico e una piazza centrale della città in mano ai vandali e al degrado», scrivono i consiglieri Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi. Anche il comitato di quartiere Alguer Vella aveva sollecitato un servizio di vigilanza fissa, «con la presenza fisica di personale», aveva precisato la presidente Alessandra Casu, dal momento che le telecamere già installate finora non sono servite a molto. La portavoce del comitato ha lanciato l’allarme dopo il ritrovamento di alcune siringhe nel sottopiano già utilizzato come latrina. «Solo con una gestione professionale, affidata a esperti del settore, si potrà rendere un servizio in sicurezza, affidabile e degno della centralità che detiene», incalzano dai gruppi di centrosinistra: «Riteniamo vi possano essere sistemi che rendano utili al privato che lo gestirà salvaguardando l’immagine, il decoro e l’accesso».

La Confcommercio

Il presidente della Confcommercio Massimo Cadeddu ha chiesto di convocare subito un vertice con Comune e forze dell’ordine. «Piazza dei Mercati, il cuore commerciale della città, è diventata una piazza dello spaccio. La violenza è ormai all’ordine del giorno – avverte - in barba ai passanti, alle mamme con i passeggini, che rischiano di essere travolti da ragazzini completamente “fatti”. Abbiamo un gravissimo problema di disagio sociale e non bisogna fare finta di niente».

