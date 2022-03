Piano Sulcis lumaca, sindaci e Regione alla resa dei conti 

Il confronto, per chi ci sarà, non potrà che partire dai numeri: in dieci anni è stato speso un quarto degli 805,2 milioni di euro pubblici stanziati per le cinque linee di intervento che avrebbero dovuto portare a uno sviluppo sostenibile del territorio. All’assessorato all’Industria, delegato venti mesi fa al coordinamento del Piano, è ancora in corso la ricognizione. Di sicuro, per ora, si sa che poco è stato fatto e molto c’è ancora da fare, per questo i sindaci hanno stilato un lungo elenco di progetti irrealizzati e proposte integrative che potrebbero essere soddisfatte in vista della riprogrammazione di una parte dei fondi non spesi.

Gli argomenti non mancheranno, alcuni sindaci sì. L’assessora regionale all’Industria Anita Pili e i primi cittadini del Sulcis questa mattina si incontreranno nella sala Anfiteatro al civico 253 di via Roma, a Cagliari, per parlare del Piano Sulcis. Ammesso un rappresentante per ciascun Comune, munito di green pass: queste le regole indicate nel promemoria inviato ieri in tarda mattinata a tutti gli enti coinvolti. Si annunciano però le prime assenze. «Non parteciperemo – dice il sindaco di Giba e presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis Andrea Pisanu –. Nell’ottobre scorso ho scritto all’assessora ponendo quesiti precisi e chiedendo un incontro nel nostro territorio. Non ha mai trovato il tempo e ora, anziché dare risposte, ci scrive facendoci domande e convocando una riunione a Cagliari e non qui. Come me, saranno assenti i colleghi di Tratalias, Villaperuccio, Nuxis e Perdaxius».

I progetti

«Porrò il tema della bonifica del rio San Giorgio per la quale non bastano le risorse – anticipa il sindaco di Iglesias Mauro Usai –. Credo si debba partire dai progetti già presentati per i contratti di sviluppo Invitalia nel 2019 e il Just Transition Fund nel 2021, i temi e gli assi sono sovrapponibili a quelli del Piano Sulcis. Le cose da fare non mancano, ma come Comuni dobbiamo avere risorse e disponibilità delle aree».

Viabilità

Argomento chiave del capitolo “incompiute” è quello delle “infrastrutture”. «Chiederò che venga istituita un’unità di missione per quel che spero non si chiami più “Piano Sulcis”, è una brutta parola che evoca l’idea di una provincia povera, un’immagine che non fa bene al nostro territorio – auspica Ignazio Locci da Sant’Antioco –. Per il resto solleciterò la realizzazione dei progetti che ci riguardano: l’opera viaria attualmente commissariata, il porto e la bonifica dell’area ex Sardamag». La viabilità è tema centrale anche per la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai: «Punterò sulla messa in sicurezza delle strade. Ma sarebbe utile anche un intervento sul porto di Punta Trettu, possibile volano per un’economia di sport e pesca». Laura Cappelli, sindaca di Buggerru, negli ultimi anni ha potuto avviare cantieri sulle banchine ma non grazie ai fondi del programma milionario: «Teoricamente il Piano Sulcis ci ha dato in dotazione 7 milioni per il porto, ma ai proclami non sono seguiti gli atti amministrativi che consentissero al mio Comune di avviare l’iter. Chiedo che i soldi siano esigibili, non proprio una banalità».

