«Piano straordinario anti crisi» 

La salute delle imprese sarde è compromessa. Il fondo monetario internazionale parla di altissimo rischio di insolvenza nelle economie più fragili, l’Istat dice che le aziende che se la passano peggio sono le piccole e le micro, cioè il 96% di quelle che caratterizzano il sistema produttivo della Sardegna. Il collasso è dietro l’angolo e i gruppi d’opposizione in Consiglio regionale hanno presentato una mozione per chiedere un piano di salvataggio da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea e delle forze economiche e sociali.

Piano di salvataggio

«Speriamo che il presidente della Regione non sottovaluti le analisi del Fmi e dell’Istat», auspica il primo firmatario Cesare Moriconi (Pd), «c’è ancora tempo per intervenire predisponendo subito strumenti finanziari adeguati». Esempio: prestiti di ristrutturazione del debito con garanzia pubblica al 100%, da restituire in non meno di 30 anni per le aziende più colpite come quelle della filiera turistica; prestiti d’onore per piccole o piccolissime attività (artigiani, giovani professionisti, piccoli esercizi commerciali, ambulanti) quasi interamente a fondo perduto; il rilancio della Sardegna come destinazione turistica valida e sicura con un piano di comunicazione straordinario.

La crisi, sostiene Roberto Deriu (Pd), «si avvita soprattutto nel centro Sardegna. Su 610 sistemi locali nazionali del lavoro, 10 dei peggiori 20 sono sardi, e 27 dei 39 isolani sono nella fascia di “alta fragilità”. Tra i peggiori, molti sistemi del lavoro della provincia di Nuoro, come Desulo, Fonni, Sorgono, Bitti, Orosei, Siniscola».

«Ritirare la 107»

Eugenio Lai (Leu) chiede una strategia a lungo termine e un’azione tempestiva nell’erogazione dei ristori: «Con lo sblocco dei licenziamenti e senza un piano di salvataggio rischiamo di avere nei prossimi mesi una marea di disoccupati; l’azione della Giunta sconta forti ritardi, i ristori per le imprese sono fermi da oltre un anno nelle casse della Regione». Ancora Moriconi ricorda che i numeri parlano chiaro: «Dei 200 milioni di euro messi a disposizione dalla legge 22, solo il 30% è arrivato a destinazione a febbraio: stanziare risorse serve a poco se poi queste non entrano nelle tasche delle imprese».

Alessandro Solinas (M5S) sottolinea che «in un contesto simile non si può far altro che lasciare da parte i temi divisivi come la legge 107 per concentrarsi invece sui contenuti. Occorre agire subito per evitare la tempesta perfetta e la minoranza è pronta a fare la sua parte». Secondo il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «la crisi in Sardegna colpirà in modo più pesante nei prossimi mesi quando verranno meno le garanzie dello Stato, ma se si interviene subito c’è ancora la possibilità di salvare molte imprese. A causa dell’emergenza sanitaria il nostro sistema economico è fragile e c’è il rischio che diventi terreno fertile per le infiltrazioni delle organizzazioni criminali».

Anticorruzione

Per questo motivo Massimo Zedda ha presentato una proposta di legge per l’istituzione di una Commissione anticorruzione, sul genere di quelle già esistenti nella maggior parte delle altre Regioni. «Anche nella nostra Isola iniziano a emergere segnali di attività da parte delle organizzazioni criminali nel tessuto economico», spiega Zedda, «i dati pubblicati dal ministero dell’Interno mostrano un incremento delle interdittive antimafia passate da zero nel 2019 a 8 nel 2020».

Tra i compiti della commissione ci dovrebbe essere quello di vigilare e indagare sulle attività dell’amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, nonché sulle procedure di affidamento e assegnazione degli appalti.

La maggioranza

Dal centrodestra risponde il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Mura: «Il nostro sistema produttivo è popolato da piccole imprese in ginocchio, ma questa era noto. Mi auguro che le opposizioni entrino nel merito della discussione e abbandonino l’atteggiamento ostruzionistico: un apporto fondamentale all’economia può arrivare da una macchina regionale che sia messa nelle condizioni di essere più agile, e questo passa attraverso le norme di snellimento della macchina burocratica che le minoranze cercano di osteggiare». Il riferimento è ai contenuti della legge 107, che oggi pomeriggio rientrerà in Aula per l’approvazione dell’articolo 3.

