Piano per i disabili, duro scontro in Aula 

«Ben vengano interventi di questo tipo – affermano Michela Vacca, Franco Paderi, Damiano Paolucci, Paola Cocco e Giovanni Meloni -, ma un progetto dedicato all'abbattimento delle barriere architettoniche non può avere carattere discontinuo e riguardare solo alcune strade, quelle che maggiormente necessitano di manutenzioni per intenderci. Il concetto di inclusività ha un’accezione ben più ampia: parte da uno studio di insieme esteso all'intero territorio per arrivare a avere piena conoscenza di tutte le barriere presenti sul territorio a livello di mobilità, proporre soluzioni e livelli di criticità in modo da favorire interventi in grado di garantire un territorio fruibile a un’utenza allargata».

È scontro in Consiglio comunale dove nell’ultima seduta il gruppo di minoranza “Quartucciu nel cuore” ha attaccato la Giunta sul piano da mezzo milione di euro, finanziato dalla Regione, annunciato dall’assessore ai lavori pubblici come intervento per rendere la città a misura di disabili.

«Il decantato progetto di abbattimento delle barriere architettoniche è di fatto un intervento di messa in sicurezza di alcune strade, con adeguamento alla normativa vigente».

L’attacco

Il piano

La richiesta è che il Comune si doti del cosiddetto Peba, ossia il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. «Anche le barriere di tipo sensoriale e percettivo, tipiche di alcuni tipi di disabilità sono impattanti – spiega la minoranza -. La loro presenza può impedire, a quanti hanno difficoltà motorie o sensoriali, di uscire da casa, di andare a scuola o al lavoro, di stare con gli altri». Non è dunque sufficiente ampliare solo una parte dei marciapiedi se poi non si interviene nella strada vicina o se continuano a sussistere barriere percettive per i disabili visivi.

«È fondamentale intervenire negli attraversamenti pedonali anche in corrispondenza degli incroci con i semafori inserendo sistemi sensoriali hanno spiegato dai banchi dell'opposizione -, fare maggiore attenzione alla scelta dei giochi per i bambini perché siano tutti inclusivi e all'arredo urbano, dimensionare la dotazione di parcheggi rosa e per i disabili».

Lo scontro

Una discussione poi degenerata e mai conclusa dopo che il sindaco Pietro Pisu ha accusato la consigliera Michela Vacca di «fare la professorina», costringendo il presidente Gino Emanuele Melis a spegnere i microfoni. «Abbiamo anche proposto che con il trasferimento della biblioteca si attivassero nuovi servizi inclusi quali gli strumenti digitali audio-visivi, i libri nella scrittura e lettura braille – denuncia la minoranza -. Una serie di iniziative per poter iniziare a parlare realmente di inclusività ma dall'altra parte c'è stata, paradossalmente, una vera e propria barriera. Siamo stati propositivi, ma è evidente che questa amministrazione non vuole collaborazione ma solo asservimento. E quando l'asservimento manca, in spregio al garbo istituzionale, non si risparmiano le frasi denigratorie».

