Piano di risanamento, ok dell’Aula 

«Abbiamo suddiviso l’area in quattro zone – spiega l’assessore all’urbanistica Tonino Meloni –. L’adozione del piano è il primo passo, questo dovrà essere pubblicato sull’albo pretorio affinché chi ha delle osservazioni da fare abbia il tempo di farle. Successivamente, una volta adottato il piano definitivo, verranno frazionati i terreni, Comune e proprietari dovranno andare dal notaio per procedere al rogito».

A deliberare dopo oltre quattro ore di discussione, non senza accesi scambi di idee, ieri è stato il Consiglio comunale che, in un’Aula per la prima volta, dopo anni, colma di pubblico, ha adottato il piano redatto dagli uffici comunali. A lasciare la seduta per incompatibilità sono stati i consiglieri di minoranza Damiano Paolucci, Michela Vacca e la presidente Rita Ambu che è stata sostituita dal sindaco Pietro Pisu. Dopo la discussione è uscito anche il consigliere Franco Paderi. Astenuti Cristian Mereu ed Elisabetta Contini.

Il piano di risanamento urbanistico (Pru) ha finalmente visto la luce: i proprietari dei terreni in località Arbuzzeri e Su Gregoriu aspettavano dal 1998 risposte per poter realizzare la propria casa in lotti ereditati o acquistati tanti anni prima.

Seduta fiume

L'assessore

Questa è la quinta amministrazione con cui i lottizzanti si sono confrontati per ottenere risposte concrete. Il Piano di risanamento urbanistico, infatti, è stato il cavallo di battaglia durante la campagna elettorale della squadra guidata da Pietro Pisu.

Lunga attesa

«Quello che abbiamo proposto in campagna elettorale lo abbiamo portato e approvato in Consiglio – aggiunge Meloni –. Quando ci siamo insediati nel 2017 abbiamo trovato un piano non accettabile per la conformazione della nostra città: il professionista scelto dalla precedente consiliatura aveva presentato un progetto che non aveva riscosso grande successo tra gli stessi proprietari. Noi ci abbiamo messo cinque anni, ci sono state diverse difficoltà, ma finalmente abbiamo ridato vita al Pru e risposte ai lottizzanti».

Il lavoro degli uffici

Revocato l’incarico al precedente professionista, la Giunta ha scelto di scommettere sugli uffici di via Nazionale. «Hanno fatto un lavoro eccellente. La responsabile del settore urbanistica, Claudia Melis, ha guidato il progetto, a lei abbiamo affiancato due giovani ingegneri, tutti hanno lavorato senza sosta e hanno accorciato notevolmente i tempi portandolo a termine», ha precisato l’assessore.

Cosa prevede

Il nuovo piano si sviluppa in quattro tipologie abitative, in relazione alle superfici originarie di ogni lotto. Quelli più grandi potranno realizzare ville e mini palazzine, poi si passerà a case unifamiliari e piccole ville per poi passare a quelle a schiera. «Abbiamo cercato di rispettare le loro richieste ed esigenze – conclude Meloni -. Ovviamente il piano prevede anche aree verdi destinate alla collettività. Stiamo dando vita a un quartiere moderno con strade larghe e servizi e questa zona abbandonata si potrà finalmente integrare con il quartiere i Giardini e la Freccia Verde».

