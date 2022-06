Piano del verde, palme e fiori sulla ex 131 

«Puntiamo al miglioramento delle condizioni complessive del territorio comunale», spiega Roberta Argiolas, assessora al Verde pubblico, «il piano punta all’approfondimento e allo sviluppo delle analisi degli spazi aperti e del verde pubblico e privato attuali, al fine di pianificare le nuove aree verdi e definire gli indirizzi e i criteri per la progettazione». Adottato in Giunta e presentato alla popolazione durante un dibattito a Casa Ofelia, ora verranno recepite le indicazioni dei cittadini così poi da arrivare all’approvazione definitiva in Consiglio. «Chiunque potrà dare il proprio contributo», ha assicurato la sindaca Paola Secci, «e far sentire la propria voce compilando il questionario disponibile nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, dove è pubblicata anche tutta la documentazione relativa al Piano del Verde. Questo studio ci ha permesso di conoscere il nostro patrimonio, riuscendo a attribuire ad ogni area una classificazione che ci permetterà una gestione diversificata ed adattabile alle varie esigenze».

Gli interventi proposti nel nuovo piano sono il parco lineare sul Rio Matzeu, la riqualificazione dei quartieri satellite con nuove aree alberate, giardini didattici nelle scuole, la creazione di viali alberati e di aree verdi in centro abitato, oltre a nuove zone per i cani. In programma anche degli orti urbani e la possibilità per i cittadini di “adottare” delle aiuole. A Cortexandra sono previste 16 mila piante, mentre in città attualmente si contano 327 mila metri quadrati di aree verdi (293 mila incolte) e appena 34 mila metri quadrati adibiti a prati. Il censimento ha contato 980 alberi sempreverdi, 115 palme, 158 conifere e 545 piante di altro genere. Nei marciapiedi, infine, si ci sono 430 piante, mentre 261 sono le formelle vuote.

Presentato a Sestu il piano per il verde pubblico, con tanto di palme sulla ex 131, ma non si placano le polemiche sul taglio degli alberi in città. Dopo il censimento dei circa duemila alberi e delle aiuole, il Comune ha deciso di distribuire un questionario per conoscere le opinioni dei cittadini e preparare un piano di rilancio con un gran numero di piantumazioni.

Interventi proposti

Il piano

La polemica

Ma il piano del verde non placa le polemiche sui recenti tagli degli alberi. «È pura propaganda», attacca Michela Mura, capogruppo Pd, «l'unica cosa che sono riusciti a produrre è un censimento dell'esistente, già superato con gli abbattimenti degli ultimi mesi. Tra l’altro è stata proposta una ricostruzione approssimativa del parco sul fiume e chiarito che sarà prioritario un intervento sulla ex 131 dove verranno sistemate delle palme stile Miami e fiorellini nelle aiuole e nelle rotatorie». Proteste anche da Valentina Meloni, della civica Progetto per Sestu. «Questo piano del verde», taglia corto, «è totalmente vuoto di contenuti concreti e invece ricco di propositi non condivisibili. Tra l’altro mi farebbe piacere sapere come mai sia stato affidato un incarico esterno a un professionista quando già il Comune ne aveva uno in organico».

