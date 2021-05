Piano da 40 miliardi per l’Italia  

A suon di decreti ma l’Italia ce la farà. Parola di premier. Draghi ne è certo e, d’altra parte, se non ora quando? I 40 miliardi di aiuti serviti sul piatto anticrisi dal sospirato decreto Sostegni bis hanno questo scopo. La speranza è che sia davvero l’ultimo, insomma che non ci sia più bisogno di ristori e sovvenzioni statali. Il Governo ce l’ha messa tutta e, infatti, le prime reazioni del mondo produttivo plaudono al risultato, una buona spinta per ripartire e progettare il futuro con ottimismo, se è vero che già dal prossimo trimestre c’è da attendersi un rimbalzo nella crescita del Belpaese. Senza dimenticare però che la scossa vera e propria sull’economia la darà il Recovery found. Intanto gli aiuti sono rivolti a tutte le categorie in difficoltà, dal wedding al turismo, dallo sport alla cultura. Diciassette miliardi per le imprese, cui se ne aggiungono 9 per garantire l'accesso al credito. E più di 4 miliardi per rilanciare l'occupazione ed evitare una emorragia di posti quando finirà il blocco dei licenziamenti.

Ristori

La fetta più grossa delle risorse va a imprese e partite Iva. Cambia il metodo per avere i ristori: accanto al criterio del fatturato conterà anche l'utile e sulla base del calcolo chi vorrà potrà chiedere un conguaglio a fine anno. Inoltre cambia anche l'arco temporale e sarà possibile includere 370mila nuove partite Iva. Previsti 600 milioni per i Comuni per ridurre i costi della Tari per le attività chiuse o ridotte per contenere il contagio. Tra le misure anche incentivi alle ricapitalizzazioni con l'Ace rafforzata, a chi investe in start up e un nuovo rinvio della plastic tax fino a gennaio 2022.

Wedding e turismo

Per le attività più colpite dalle restrizioni arriva anche un fondo ad hoc da 100 milioni. Ulteriori 120 andranno divisi tra comparto dei matrimoni, che potranno ripartire solo da metà giugno, il tessile che deve smaltire le rimanenze di magazzino e i parchi tematici, tra gli ultimi a riaprire. Il sostegno al mondo del turismo e della cultura è una delle voci più consistenti del decreto, con 3,3 miliardi per tour operator, agenzie di viaggi, strutture ricettive, guide turistiche. Un’indennità una tantum da 1.600 euro per i lavoratori stagionali cui si aggiunge uno sgravio contributivo per operatori di terme e turismo (esteso anche al commercio).

Lavoro

Dalla Naspi senza decalage al nuovo contratto di rioccupazione, dall'estensione del contratto di espansione ad altri sei mesi di Cig per cessazione fino ai contratti di solidarietà al 70% per 26 settimane. Arriva anche la norma salva-licenziamenti che riduce gli oneri alle imprese che mantengono i posti di lavoro. Tra le novità anche l'istituzione di Scuole dei mestieri.

Famiglie e bonus

Rinnovato il Reddito di emergenza per altri 4 mesi, da giugno a settembre, oltre ai 500 milioni per i Comuni per distribuire buoni spesa e aiuti per affitti e bollette. Altri 135 milioni andranno invece ai centri estivi e altre iniziative educative tra il primo giugno e la fine dell'anno. Per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico, a settembre, arrivano poi altri 470 milioni. E tra le novità i ragazzi troveranno in cattedra, di ruolo, 3mila prof delle materie scientifiche. Arriva anche l'avvio dei concorsi ordinari per la scuola, per 500 mila insegnanti.

Enti locali

470 milioni per il Tpl e 50 per spingere la mobilità sostenibile. Parte andranno a imprese e pubbliche amministrazioni che nomineranno un mobilty manager e presenteranno dei piani per gli spostamenti casa-lavoro.

Sanità

Diverse le novità, dal credito di imposta del 20% per le imprese che producono i vaccini ai 500 milioni per tagliare le liste d’attesa per le altre patologie e l'esenzione dal ticket dei ricoverati Covid.

