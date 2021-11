Piano casa, oltre duemila pratiche in attesa 

Ne sa qualcosa Andrea Di Luise, militare della Guardia di finanza, che proprio in questi giorni ha dovuto sperimentare sulla sua pelle la lentezza della burocrazia. «La Regione», dice, «ha modificato il piano casa nel 2021 e i Comuni si devono adeguare, invece la realtà sembra diversa. Io mi sono rivolto a un ingegnere per dei problemi sorti con lo scantinato della mia casa, dove vivo da 25 anni. L’abitazione è stata acquistata all’asta, ma soltanto questi giorni, dovendo occuparmi delle pratiche per la ristrutturazione, ho scoperto che quello che mi era stato venduto dal tribunale come uno scantinato adibito a cucina era invece un ripostiglio». Così, come prevede la legge, Di Luise ha presentato la domanda per il piano casa, «che consente proprio la regolarizzazione degli scantinati. Ma le pratiche depositate al Comune di Quartu sono bloccate. Io capisco che il Governo abbia impugnato questo provvedimento ma fino a quando non ci sarà la sentenza devono rispettare il piano casa modificato dalla Regione nel 2021». Sta di fatto «che non ho ricevuto nessuna risposta dal 24 giugno, ossia da quasi cinque mesi. Cosa che non accade invece in altri Comuni che hanno dato risposta. Tra l’altro in questo arco di tempo ho fatto anche un sollecito ma ancora silenzio assoluto. Ci costringono a rivolgerci a un avvocato, a presentare una diffida e a pagare ancora per far valere quelli che sono i nostri diritti».

Boom di pratiche per il Piano casa. Sono circa 2000 i proprietari di immobili che hanno presentato la domanda in Comune per ottenere l’ok agli interventi edilizi.

È una corsa contro il tempo, dal momento che il Governo ha impugnato la legge regionale e che con l’arrivo della sentenza le cose potrebbero cambiare.

Per questo i proprietari delle abitazioni in centro e nel litorale hanno fretta di ricevere il via libera dagli uffici all’Urbanistica per ampliamenti o per l’abitabilità degli scantinati che con le nuove regole possono ospitare stanze e bagni. Purtroppo però le attese non sono brevi. Molti inquilini sono costretti ad attendere troppo e adesso qualcuno minaccia persino di rivolgersi agli avvocati se non riceverà risposta.

La storia

Ne sa qualcosa Andrea Di Luise, militare della Guardia di finanza, che proprio in questi giorni ha dovuto sperimentare sulla sua pelle la lentezza della burocrazia. «La Regione», dice, «ha modificato il piano casa nel 2021 e i Comuni si devono adeguare, invece la realtà sembra diversa. Io mi sono rivolto a un ingegnere per dei problemi sorti con lo scantinato della mia casa, dove vivo da 25 anni. L’abitazione è stata acquistata all’asta, ma soltanto questi giorni, dovendo occuparmi delle pratiche per la ristrutturazione, ho scoperto che quello che mi era stato venduto dal tribunale come uno scantinato adibito a cucina era invece un ripostiglio». Così, come prevede la legge, Di Luise ha presentato la domanda per il piano casa, «che consente proprio la regolarizzazione degli scantinati. Ma le pratiche depositate al Comune di Quartu sono bloccate. Io capisco che il Governo abbia impugnato questo provvedimento ma fino a quando non ci sarà la sentenza devono rispettare il piano casa modificato dalla Regione nel 2021». Sta di fatto «che non ho ricevuto nessuna risposta dal 24 giugno, ossia da quasi cinque mesi. Cosa che non accade invece in altri Comuni che hanno dato risposta. Tra l’altro in questo arco di tempo ho fatto anche un sollecito ma ancora silenzio assoluto. Ci costringono a rivolgerci a un avvocato, a presentare una diffida e a pagare ancora per far valere quelli che sono i nostri diritti».

La replica

Dagli uffici comunali spiegano che «stiamo facendo di tutto per accorciare i tempi di evasione delle pratiche, che sono passati in media da un anno a tre mesi di lavorazione. Purtroppo la mole di lavoro in rapporto all’organico del personale non consente al momento tempi di smaltimento più veloci».

Il braccio di ferro

Il Piano casa è stato impugnato per dubbi di legittimità costituzionale. Questo si riferisce soprattutto ad alcuni aspetti come la deroga al codice dei beni culturali e al piano paesaggistico regionale, la deroga allo statuto speciale della Regione Sardegna e la deroga al testo unico dell’edilizia. Ovviamente questa incertezza disorienta anche i cittadini che devono scegliere di investire i propri risparmi sulle loro case. Per gli scantinati il piano casa stabilisce che il recupero è consentito ad uso residenziale o commerciale e a condizione che abbiano un’altezza minima non inferiore a 2,40 metri con una tolleranza massima del 2 per cento, dopo avere ottenuto un idoneo titolo abilitativo e nel rispetto di alcune condizioni come che le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a un ottavo della superficie utile e che ci siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali. Inoltre il nuovo piano casa consente la realizzazione di interventi edilizi in deroga non solo alla pianificazione urbanistica comunale, ma anche a quella paesaggistica .

