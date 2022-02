Piano casa, è caos «La Giunta dica che cosa si può fare» 

In sintesi, Onorato ha spiegato che restano in piedi le pratiche con lavori ultimati o anche solo iniziati. D’altra parte, ha detto, «l’illegittimità dei titoli rilasciati è solo sopravvenuta». Cioè, sarebbe del tutto evidente la buona fede del privato. E comunque, l’articolo 15 del testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001) è chiaro: «Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio».

Che ne sarà delle pratiche già concluse con la realizzazione degli ampliamenti? E di quelle solo avviate ma con l’inizio lavori già scattato? In alcuni casi i privati hanno ottenuto solo il permesso edilizio. Possono andare avanti? Cassando l’articolo sulla proroga, la Consulta ha di fatto reso inefficacie il provvedimento approvato dal Consiglio regionale all’inizio del 2021. La situazione è ingarbugliata e amministrazioni e privati non sanno che pesci prendere. Per questo, architetti e ingegneri chiedono chiarezza.

Tra il deposito e la pubblicazione della sentenza, quindi fino al 2 febbraio, molti Comuni hanno continuato a rilasciare titoli edilizi. Altri, dopo il dispositivo, si sono guardati bene dal farlo. La disparità di trattamento tra cittadini è uno degli effetti della recente bocciatura del Piano casa da parte della Corte costituzionale.

Grande confusione

La Rete delle professioni tecniche della Sardegna e l’osservatorio Edilizia e urbanistica del Comune di Cagliari hanno invitato l’assessore agli Enti locali Quirico Sanna a diffondere una circolare esplicativa. Ieri, intanto, l’avvocato amministrativista Alberto Onorato ha risposto alle domande degli architetti durante un incontro organizzato dal presidente dell’Ordine della Città Metropolitana e del Sud Sardegna Michele Casciu.

In sintesi, Onorato ha spiegato che restano in piedi le pratiche con lavori ultimati o anche solo iniziati. D’altra parte, ha detto, «l’illegittimità dei titoli rilasciati è solo sopravvenuta». Cioè, sarebbe del tutto evidente la buona fede del privato. E comunque, l’articolo 15 del testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001) è chiaro: «Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio».

Un’altra argomentazione dell’avvocato è sembrata molto convincente: «Il governo», ha fatto notare ieri, «ha fatto ricorso alla Corte costituzionale ma non ha chiesto l’immediata sospensiva della legge». Avrebbe potuto ma non l’ha fatto, quindi non è giusto che ora ne paghino le conseguenze i privati.

Il rischio penale

Sui casi di pratiche ferme solo alla fase del permesso edilizio ottenuto: «Si ha la possibilità di andare avanti ma la questione è comunque da valutare». Anche perché, ha ricordato, «in materia di trasformazione del territorio, il nostro sistema giuridico prevede un triplo binario dove, parallelamente, possono lavorare le amministrazioni, il giudice amministrativo, ma anche quello penale». In pratica, «io posso aver ottenuto un titolo edilizio, ma magari arriva un terzo (un ambientalista per esempio) che fa denuncia penale sull’illegittimità della costruzione: il giudice può decidere di andare avanti e attivare il procedimento penale per sanzionare il manufatto in questione».

Recinto normativo

Il caso è estremo, ha sottolineato, però potrebbe verificarsi in casi di forzature. Per esempio, il rilascio del titolo edilizio dopo la sentenza della Corte Costituzionale: «In questa situazione la buona fede presunta vacilla e in questo solco potrebbe inserirsi il giudice penale».

Un passaggio, infine, sui prossimi passi della Regione: «La stella polare deve essere il testo unico dell’edilizia e il piano paesaggistico regionale». Per non sbagliare bisogna restare confinati in questo recinto normativo.

