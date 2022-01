Piani di risanamento, l’ultimatum del Comune 

Priorità del Comune mettere ordine nelle aree di espansione ai confini della città, in particolare nel piano di risanamento di Su Pezzu Mannu, là dove si concentra la presenza di aree di fatto bloccate - né agricole e neanche edificabili - con i proprietari che sinora non hanno presentato nessun atto che dia il via all’iter per il completamento del comparto. «Per cercare di stimolare i proprietari di terreni in alcuni lotti non convenzionati», spiega il funzionario del settore Urbanistica Pierpaolo Fois, «l’amministrazione comunale ha introdotto la possibilità di diminuire dell’ottanta per cento gli indici territoriali dei piani attuativi se entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Buras non viene presentato il progetto della lottizzazione agli uffici comunali, e se il convenzionamento non avviene entro altri 6 mesi, senza conteggiare i tempi di istruttoria e di approvazione». Di fatto una sorta di ultimatum, con l’obiettivo di mettere a disposizione le aree edificabili della città e dare risposta al fabbisogno abitativo dei selargini.

«Un risultato importante che ci consente di rispondere meglio alle esigenze della cittadinanza e del nostro territorio», commenta il sindaco Gigi Concu dopo l’approvazione nell’aula di piazza Cellarium. «Grazie alla variante urbanistica si gettano le basi per uno sviluppo più omogeneo e regolato di Selargius», sottolinea il sindaco, «con la valorizzazione di aree sino a oggi dimenticate. Ora», aggiunge, «attendiamo che l’iter prosegua il suo corso con l’approvazione finale da parte della Regione». Astenuti i gruppi di minoranza presenti in Consiglio.

Ultimatum del Comune ai proprietari dei lotti nei piani di risanamento da completare: «Sei mesi di tempo per presentare il progetto della lottizzazione, in caso contrario perderete le cubature». È una delle novità introdotte - in attesa dell’ok della Regione - nella mega variante approvata dal Consiglio comunale, la prima dopo il sì al Piano urbanistico comunale nel 2015, insieme alla riduzione della fascia di rispetto a ridosso della 554 e dalla 131 dir che consente di recuperare ulteriori spazi per interventi edilizi di fatto sinora rimasti bloccati. Non solo: via Trieste diventa strada a vocazione commerciale, con l’arrivo di una media struttura di vendita e una nuova viabilità che sarà realizzata dai privati.

Il territorio

L’espansione

L’intesa

La variante al Puc è stata anche l’occasione per trovare un accordo con l’Anas in merito alle fasce di rispetto della 554 e della 131, in base a quanto già approvato nel 2015. Si passa da 30 a 20 metri nei quartieri di Is Corrias, Su Tremini de Baxiu e nella zona industriale, sino ai 10 metri appena di fascia di rispetto a ridosso di Su Planu. «Sembra poco, ma recuperare dieci metri di spazio significa consentire una ripresa dell’attività edilizia in una serie di aree rimaste bloccate da tempo», precisa il capo settore Fois.

Svolta anche per via Trieste: nell’area a ridosso di via Crispi sorgerà una media struttura di vendita, e sarà realizzata una nuova strada di collegamento con via della Libertà e una rotatoria all’inizio di via Trieste. Tutto a carico dei privati, che hanno presentato la proposta votata dal Consiglio comunale. Mentre - nell’ottica del risparmio idrico e della diminuzione del pericolo dovuto agli allagamenti delle principali strade dell’abitato - nella variante è prevista la realizzazione di serbatoi di accumulo delle acque piovane nei lotti del centro storico.

