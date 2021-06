Piacenza, scontro furgone-Tir: 5 morti 

PIACENZA. È di cinque vittime il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in provincia di Piacenza. Il drammatico sinistro è accaduto intorno alle 17.15 lungo il tratto della bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21 nel comune di Fiorenzuola d'Arda. Un furgone con a bordo cinque persone, non ancora identificate dalla polizia, si è schiantato contro un tir che lo precedeva. I cinque sono tutti morti sul colpo.

Soccorsi tempestivi

In pochi minuti sono sopraggiunte ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e pattuglie della polizia stradale. Ma è stato tutto inutile, per gli occupanti del furgone non c’era più niente da fare. Complicato anche il lavoro dei vigili che hanno faticato non poco per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere. Il tratto di autostrada è stato completamente chiuso al traffico che è stato deviato.

La dinamica

Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, il furgone (un Fiat Doblò) si sarebbe letteralmente infilato sotto l'autocarro, disintegrandosi. Il conducente non si è accorto che il camion era fermo in coda a causa di un altro incidente. Probabile una distrazione dell’autista, ipotesi avvalorata dai testimoni che avrebbero notato il tentativo disperato di evitare l’impatto quando ormai era già tardi. Non solo, è emerso che il Doblò viaggiava a velocità sostenuta e anche per questa ragione il mezzo si è praticamente disintegrato nello schianto.

Le vittime

Le persone che si trovavano a bordo del furgone erano tre italiani (di 55, 60 e 67 anni) e due marocchini (di 40 e 51 anni), tutti operai edili al rientro dalla giornata di lavoro. Sino alla tarda serata di ieri non è stato possibile conoscere l’identità esatta delle vittime a causa delle difficoltà degli operatori nell’intervento di recupero dei cadaveri.

RIPRODUZIONE RISERVATA