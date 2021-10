Phoinix, stop alla Procura 

Il parco Phoinix è ancora soltanto sulla carta. Il percorso che da Torregrande dovrebbe portare fino a San Giovanni di Sinis resta ancora bloccato in prossimità delle peschiere: il collegio dei giudici ieri ha respinto la richiesta della Procura di mettere sotto sequestro una parte dei passaggi vicino agli stagni (quelli mai aperti) e renderli fruibili ai visitatori. E così, nell’inchiesta su una delle incompiute storiche dell’Oristanese, anche il secondo round va all’ex presidente del Consorzio Pontis Giuliano Cossu e a Tonino Manca, titolare dell’altra azienda pesca, finiti sul registro degli indagati per “inadempimento di pubbliche forniture”, non avrebbero cioè rispettato l’accordo con la Provincia e i Comuni di Oristano e Cabras per l'apertura del parco dei Fenici, 8 chilometri tra la pineta, le peschiere fino all’area archeologica di Tharros con zone attrezzate per la sosta e punti di osservazione.

L’inchiesta

L’indagine del Corpo forestale, coordinata dal sostituto procuratore Armando Mammone (sotto la super visione del procuratore Ezio Domenico Basso), cerca di fare luce su un progetto finanziato con circa 400 mila euro di fondi ministeriali e finora mai attuato. E la mancata apertura del parco è sempre stata legata ai passaggi a ridosso delle peschiere sia per questioni di sicurezza sia per evitare di interferire con il lavoro dei pescatori. Negli anni ci sono stati tantissimi incontri tra il Consorzio Pontis, l'azienda Manca e le istituzioni; alla fine era stato raggiunto un accordo di massima per un’apertura in alcune fasce orarie. E qui, per la Procura, sta il problema: i pescatori non avrebbero rispettato quell’accordo, non avrebbero garantito il passaggio continuo e di fatto i visitatori si sono dovuti fermare a metà trovandosi i cancelli delle peschiere chiusi. Da qui anche la richiesta del pm di mettere i sigilli a una parte dei passaggi per poi, magari sotto la custodia di un responsabile, aprirli. Istanza che, dopo la bocciatura del gip, è stata riproposta in appello e ieri è stata respinta anche dal collegio presieduto da Carla Altieri. La Procura è intenzionata ad andare in Cassazione.

I pescatori

Cossu e Manca, difesi dagli avvocati Cristian Stara e Alessandro Enna, sostengono che non fosse stato siglato un accordo. C’era solo una disponibilità a concedere il passaggio nelle aree gestite dalle cooperative ma a precise condizioni: si sarebbe dovuto nominare un gestore del percorso, individuare un responsabile della sicurezza e garantire il rispetto del lavoro dei pescatori. Tutto però sarebbe rimasto a un livello di ipotesi, nulla sarebbe stato definito e non c’erano stati atti formali nemmeno da parte delle amministrazioni. Il parco è sempre un percorso a metà.