Petardi e schiamazzi davanti alla basilica «Subito più controlli» 

Petardi e scorribande nel sagrato della basilica. Già da qualche tempo gruppi di ragazzini si riuniscono davanti alla chiesa come fossero in una piazza.

Incuranti di creare fastidio alle persone e anche allo svolgimento delle celebrazioni, ogni sera dalle 18 cominciano a sparare petardi tra i passanti e a fare lo slalom con le biciclette, tanto che nei giorni scorsi hanno provocato anche la caduta di un bimbo che passava nella zona con la sua mamma.

L’allarme

I gruppetti di circa 20 persone, non solo disturbano la messa costringendo i sacerdoti a chiudere tutte le porte ma creano problemi anche alle persone che si siedono nei tavolini allestiti dalla vineria e dalla pizzeria di fronte sparando i petardi a distanza ravvicinata. Inoltre improvvisano partite a pallone con contorno di grida e schiamazzi.

La situazione sta diventando insostenibile tanto che dalla parrocchia e dai commercianti arriva l’appello alla Polizia locale per presidiare lo spazio nelle ore serali.

L’appello del vice parroco

«Non credo che disturbino la messa in modo voluto» spiega il vice parroco della basilica don Gianmarco Lorrai, «sta di fatto che si riuniscono qui e non hanno alcun rispetto per il sagrato. Questa non è una piazza o un parco e quindi non è uno spazio dove si può fare quello che si vuole. Bisogna avere rispetto. Poi giocano a pallone e impennano con le biciclette facendo cadere le persone. Hanno travolto anche un bambino». Detto questo, «possono stare nel sagrato se vogliono, ma lo devono fare in modo educato e senza disturbare. Ci vorrebbe un controllo da parte della Polizia locale perché il sagrato è anche uno spazio pubblico dove passano tantissime persone e dovrebbero poterlo fare in sicurezza e non tra petardi e biciclette».

I commercianti

Le scorribande stanno infastidendo anche i titolari delle attività che all’inizio dell’estate hanno avuto l’autorizzazione dalla parrocchia per sistemare tavolini e sedie nel sagrato, secondo rigidi orari proprio per rispettare la sacralità del luogo.

«Ogni sera si riuniscono questi gruppi di una ventina di ragazzini per altro giovanissimi» racconta Luca Schirru dell’Enoteca Wineria Sant’Elena, «fanno chiasso, girano con le bici, si picchiano tra di loro. L’altro giorno le persone sedute ai tavoli si sono spaventate perché tiravano i petardi a pochi metri da loro. È chiaro che per noi è un disagio. Serve la presenza dei vigili». Peccato, prosegue Schirru, «perché si era creata una bella atmosfera. La concessione di poter apparecchiare nel sagrato aveva rianimato la zona e poi noi stiamo pulendo e contribuendo a tenere tutto in ordine».

Allarme ordine pubblico

È l’ennesimo problema in un centro storico che quando arriva la sera sta diventando sempre più invivibile. Da via Cavour a Funtana e Ortus, risse e scippi si stanno susseguendo in questi giorni, e passeggiare soprattutto quando cala l’oscurità sta diventando un grosso problema. Per questo i cittadini chiedono più sicurezza a cominciare da una presenza della Polizia locale davanti al sagrato della chiesa.

Sagrato che comunque nei prossimi giorni sarà blindato. In occasione delle celebrazioni per la patrona ci saranno transenne e nastri che delimiteranno l’area soprattutto in occasione della messa all’aperto di lunedì. Nessuno quindi potrà accedere se non per seguire la messa, con ingresso soltanto dai varchi consentiti per accomodarsi nelle sedie allestite per l’occasione.

